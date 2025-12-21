Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
Situado en Xeneral Pardiñas, bajará la persiana de forma definitiva el día 31
La boutique Mimolett, ubicada en el número 2 de la rúa Xeneral Pardiñas, en plena milla de oro del comercio de Santiago, cerrará sus puertas de forma definitiva el próximo 31 de diciembre. De esta forma, su propietaria, María Fraga, finaliza una etapa de diez años. Fue entonces cuando decidió abrir el negocio, cuya primera ubicación se situó en la rúa Rodrigo de Padrón. Y hace tres años se trasladó a una de las rúas más cotizadas de la ciudad, Xeneral Pardiñas.
«Este es un sector que ha cambiado mucho, en el que no es fácil mantenerse, puesto que si una familia tiene que recortar en gastos, el comercio de ropa siempre es el gran perjudicado. Además, son muchos aquellos que priorizan otras experiencias», comenta María Fraga, que se queda con los aspectos positivos que se lleva tras un ciclo de diez años en la tienda y 14 en el sector del comercio. «Siempre me ha gustado mucho la atención al público, estar en un trabajo en el que conoces a otras personas, puesto que, con muchas clientas, con el paso del tiempo, acabas por construir una relación de amistad», relata María, ya con el foco puesto en iniciar una nueva etapa profesional.
Comercio online
«Estudié administrativo, aunque llevo muchos años en el sector del comercio. Una vez cierre esta etapa, valoraré qué hacer de cara al futuro», señala con el habitual sabor amargo que acompaña el cierre de un comercio, en una nueva demostración de la dificultad de la tienda pequeña para mantenerse a flote en un sector condicionado por alargada sombra del comercio online y gigantes como Amazon, que ya cubre prácticamente todos los sectores de consumo.
Cartel de 'Se Alquila' en las calles más céntricas de Santiago
Además, el ejemplo de Mimolett, boutique femenina multimarca de ropa de calle, fiesta y complementos, demuestra que una privilegiada ubicación, en este caso, en Xeneral Pardiñas, no es garantía de éxito, tal y como demuestra el goteo de cierres que se registran en las calles más céntricas del Ensanche de Santiago, como Alfredo Brañas o Doutor Teixeiro, donde en pocos metros se contabilizan varios locales sin actividad que lucen el cartel de 'Se Alquila'.
