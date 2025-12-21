Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funcionarios RaxoiAlba NogueiraBelenesPlexus
instagram

Postais dende Raxoi

Belvís e a Ameixaga, espazos que recenden

Parque de Belvís en Santiago.

Parque de Belvís en Santiago.

Goretti Sanmartín

Santiago

«O idioma é o ollo oculto da eternidade». Caracois de Belvís, Lupe Gómez

Subir pola rúa da Ameixaga para chegar a Belvís coa miña cadela Isolda foi un percorrido intenso que recendía a todo o bo que teñen os ritmos do cotián. Boto moito de menos eses paseos, tres veces ao día. Moi cedo, de mañá, cando as rúas aínda non están postas. A mediodía, antes ou despois de xantar, dependendo dos horarios, unha visita acelerada, mais sempre con presenza de veciñas na rúa coas que parar uns minutos. E logo o paseo nocturno no inverno e tardío no verán, con máis vagar e xogos. O pracer de apañar pedras ou castañas e de voltar a casa sempre cun novo tesouro para acrecentar á morea agachada na súa casiña. Para contrarrestar, en ocasións o que faciamos era levarmos algúns dos caracois que aparecían na nosa horta a Belvís.

Ese espazo extraordinario, con fantásticas vistas da cidade e amenceres e solpores ateigados de cores dá azos para enfrontar a vida. Atopar outras persoas e cans, recoñecer os que saúdan contentos e os que rosman ao se cruzaren, darlle os bos días á muller que percorre durante unha hora un dos seus camiños. Ou decidir subir á parte alta e chegar ao miradoiro. Ese lugar xa é outro Belvís, o de Begoña Caamaño. E transportámonos a intimidades, intercambios musicais e literarios mais, sobre todo, políticos. Porque Bego era xornalista cultural, cunha forte conciencia sindical e activa implicación política. Por iso Belvís recende a natureza, a lingua e a feminismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El amor sonó más fuerte que la música: la pedida de mano compostelana en el concierto de David Bisbal en A Coruña
  2. El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!
  3. Vueling refuerza su apuesta por el aeropuerto de Santiago: lanza nuevas rutas con Ibiza, Jerez y Marrakech
  4. Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
  5. Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
  6. El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
  7. Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos
  8. Huelga de buses en Santiago: los piquetes impiden otra vez que salgan los servicios mínimos de Amio

Borja Verea hace balance de 2025 en Santiago: "Este gobierno no arregla ni lo más básico"

Borja Verea hace balance de 2025 en Santiago: "Este gobierno no arregla ni lo más básico"

Crónica Social Compostelana | Reunión de los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965

Crónica Social Compostelana | Reunión de los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965

Belvís e a Ameixaga, espazos que recenden

Belvís e a Ameixaga, espazos que recenden

Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas

Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas

Miguel Santalices repite como delegado regio en la Ofrenda de Traslación del Apóstol

Miguel Santalices repite como delegado regio en la Ofrenda de Traslación del Apóstol

De Santiago a las mesas de media España: se disparan los envíos en la Praza de Abastos

De Santiago a las mesas de media España: se disparan los envíos en la Praza de Abastos

«Trabajamos para muchos clientes de fuera gracias al talento local»

Chema Fernández, joyero: «El cliente hoy busca una joya, pero también una experiencia»

Chema Fernández, joyero: «El cliente hoy busca una joya, pero también una experiencia»
Tracking Pixel Contents