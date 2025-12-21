Borja Verea hace balance de 2025 en Santiago: "Este gobierno no arregla ni lo más básico"

Asoma el final de año en Santiago y toca hacer balance político de un 2025 que, a juicio del Partido Popular, evidenció el "fracaso" del gobierno bipartito de BNG y Compostela Aberta, una coalición "en clara descomposición" que "no es capaz de arreglar ni lo más básico". La reflexión es de Borja Verea, líder del PP compostelano, que pone en el foco tres de las cuestiones que él considera prioritarias: basura, autobuses y seguridad ciudadana.

"Hay cuestiones que son un clamor y que no tienen que ver con partidos o con ideología", dice Verea. "¿Cómo puede estar la ciudad más sucia que nunca cuando tenemos el contrato más caro de limpieza de la historia en Santiago?", pregunta. Acusa al bipartito de presumir de los presupuestos más altos de la historia "pero tenemos la ciudad más sucia que nunca".

En el caso del transporte público, "sigue sin solución", un mal que se arrastra desde hace siete años, recuerda el líder del PP. "El transporte público no es solo tener mejores autobuses, que también, sino tener buenas frecuencias o una aplicación que te diga cuándo puedes llegar puntual a una reunión". Para Verea, un buen transporte público significa "una ciudad más amable, con menos tráfico y con menos atascos".

Sin embargo, es la inseguridad lo que más preocupa "a todo el mundo". "Hay un problema gravísimo con los servicios de protección ciudadana, los que velan por la vida de los santiagueses como la Policía Local y los Bomberos". Para Verea, el gobierno debe ser "consciente de su fracaso" en este ámbito, porque "no hay efectivos policiales" y hubo que cerrar el parque de bomberos y el túnel de O Hórreo "por primera vez en la historia" de la capital.

"Y con la alcaldesa más morosa diciendo que no hay problemas de seguridad ciudadana", ironiza el portavoz del PP, que invita a Goretti Sanmartín a "pasar un domingo a las once de la mañana por delante del bar Stilo y que después me cuente".

Brindis de Navidad del PP de Santiago. / ECG

La hoja de ruta del PP

Más allá de la agenda política, 2025 fue indudablemente un año marcado en Raxoi por la crisis del PSOE y la nueva aritmética en la corporación con los cuatro ediles no adscritos. Un movimiento que para el PP evidencia "que hay una coalición de investidura y de gobierno que está en clara descomposición" y que "le está haciendo mucho daño a esta ciudad".

Frente a esa realidad que denuncia el PP local, Verea mantiene su hoja de ruta. "Es muy clara y muy pegada al ciudadano y a la calle: lo más importante es escuchar para acertar". Y reconoce que en 2027 necesitará una "mayoría histórica" para gobernar. "Una mayoría absoluta en Santiago es muy difícil... Y sin embargo, estamos muy cerca", argumenta. "Falta un último esfuerzo pero hay una forma de conseguirla: que gente que nunca votó al PP nos dé una oportunidad a mi equipo y a mí".

Así lo pidió en la cena de Navidad del PP ante 400 personas, porque un 70% "no eran afiliados" sino "ciudadanos que quieren y que sienten Santiago y que dan ese paso y nos brindan la oportunidad de hablarles y que nos escuchen; y seguramente también nos apoyen".

Verea aconseja al gobierno local «que haga ese ejercicio de humildad que hasta hoy no hizo» y que tienda puentes con otros partidos y lo haga bien. "Pocas veces intenta dialogar la alcaldesa. Pero cuando necesita nuestros votos, como en el pago de facturas de Viaqua, lo intenta, pero es un diálogo envenenado o lleno de insultos", lamenta Verea.

Por eso, evita poner nota al bipartito en este 2025. "El balance y la nota corresponde a los ciudadanos. Que se hagan estas preguntas: ¿Está su calle o su barrio mejor o peor que hace dos años y medio? ¿La ciudad está más limpia o más sucia? ¿Funcionan mejor o peor los autobuses? La respuesta evidencia que este gobierno es una profunda decepción".