Crónica Social Compostelana | Reunión de los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965

Hace unos días, y como ya viene siendo tradicional, los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965 se reunieron en el Restaurante Mallo para celebrar, un año más, la Navidad degustando una sabrosa comida. En ella, un total de 22 asistentes que presumen de ser buenos cantores entonaron las tonadas de rigor. Entre ellos se encontraban José Luis Carreira, Suso Carreira, Juan Vilela, José Franqueira, José Domínguez, Juan Valiño, Laureano Valiño, Paco Guerra, Carlos Pérez, Manuel Pais, Antonio Liste, Murigosa, Urbano Ouro, Juan Sines, Jesús Neira, Tomás Dasilva, Lino Quiñoy, José Balado, Miguel Martín, José Rey Díaz, Manuel Nieto y Quico Fernández.

IV Foro Académico 'Innovar para Transformar'

Ceremonia del IV Foro Académico ‘Innovar para Transformar’ / Cedida

El auditorio del Museo das Peregrinacións de Santiago acogió este mes el IV Foro Académico Innovar para Transformar. El evento —organizado conjuntamente por la Unión de Estudiantes e Investigadores chinos en España, la Embajada de la República Popular China en España, la Asociación de los Chinos en Galicia, la Asociación de los Chinos Universitarios en Galicia y Vigo y la Xunta de Galicia— reunió a una centena de investigadores y jóvenes estudiantes de China y España que, a lo largo de las diferentes sesiones del encuentro, profundizaron en el intercambio de ideas sobre diversos temas, como inteligencia artificial, urbanismo, protección del patrimonio cultural e innovación tecnológica. El coordinador académico del Foro, José Antonio Constenla; el presidente de la Unión de Estudiantes e Investigadores chinos de España y Galicia, Han Yu; la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo; el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites; el rector de la USC, Antonio López; y el ministro consejero de la Embajada de China en España, Xun Qu, fueron los encargados de llevar a cabo la ceremonia de apertura.

Mentoría y acompañamiento a gallegos retornados

Un momento del Encontro Retorno Emprendedor e Rede Programa Merlo / Cedida

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, fue el encargado de dar a conocer hace unos días, en el Hotel Eurostars San Lázaro, los buenos resultados del Programa Merlo, una iniciativa de la Xunta de Galicia realizada en colaboración con la Fundación Ronsel que ofrece mentoría y acompañamiento a los gallegos retornados en la creación y consolidación de sus propias empresas en Santiago y toda Galicia. Al Encontro Retorno Emprendedor e Rede Programa Merlo acudieron algunos de los casi 500 emprendedores gallegos retornados que ya se han beneficiado del programa a lo largo de sus cinco ediciones.