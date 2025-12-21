Gran ambiente en la Carrera de Papá Noel en Santiago: «Hubo sol para que pudiésemos correr»

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran ambiente en la Carrera de Papá Noel en Santiago / Antonio Hernández

Lorena Rey

Jacobo Táboas

Santiago

A tres días de la celebración de Nochebuena, las calles de Santiago se llenaron esta mañana de domingo de gorros y trajes rojos, barbas blancas y trajes de elfo para celebrar una nueva edición de la Carrera de Papá Noel. La prueba, con un recorrido aproximado de cuatro kilómetros, partió a las 11.00 horas del Centro Comercial As Cancelas, con llegada a la Praza do Obradoiro.

Como en ediciones anteriores, la Carrera de Papá Noel tiene fines benéficos, ya que los beneficios de parte de las inscripciones irán destinados a ASANOG, la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia.

Desde EL CORREO GALLEGO hemos hablado con varios participantes. Todos concuerdan en que ha sido una carrera «muy animada» en la que reinó el sol a pesar de que a mediodía el cielo paró gris y comenzó a llover.

Uxía Fuentes López: «Es un ambiente muy navideño y divertido»

Uxía López.

Uxía Fuentes posa con su traje de Papá Noel. / ECG

La santiaguesa es la primera vez que participa en la carrera. Asegura que ha realizado tramos andando y «otros corriendo».

La valoración es positiva ya que es un «ambiente muy navideño, festivo y divertido», define.

Carlos Alvarado y Dilenny Sojo: «Vamos a volver el próximo año»

Carlos Alvarado y Dilenny Sojo, de Venezuela, residen desde hace años en Santiago, si bien hasta hoy no se habían decidio a afrontar la prueba. «Nos pareció excelente porque no fue ni muy larga ni muy corta», sostienen, a lo que añaden: «Hubo sol, el cielo se abrió para que pudiésemos correr». Les llamó la atención que participaran «muchos niños» y que algunos decidieran ir «acompañados de su mascota».

Carlos Alvarado y Dilenny Sojo.

Carlos Alvarado y Dilenny Sojo. / ECG

También les ha gustado que estuviera el Grinch animando la carrera. Por todo, aseguran que «vamos a volver el próximo año».

Noa González y Jorge Viñas: «Terminar na Catedral é moi bonito»

«Hai moi bo ambiente, polo que repetiremos», confiesan Noa González Martínez, de Celanova, que se desplazó «a propósito» este domingo a Santiago para participar en la carrera, junto a su amigo Jorge Viñas, de Oleiros y estudiante en la capital gallega.

Jorge Viñas y Noa González.

Jorge Viñas y Noa González. / ECG

En su caso también les ha llamado la atención la presencia del Grinch. «Ao haber nenos dalle un punto a favor e que a carreira remate na Catedral é moi bonito», concluyen.

