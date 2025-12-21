Gran ambiente en la Carrera de Papá Noel en Santiago: «Hubo sol para que pudiésemos correr»
Cientos de personas participaron en la mañana de este domingo en una prueba que concluyó en la Praza do Obradoiro
A tres días de la celebración de Nochebuena, las calles de Santiago se llenaron esta mañana de domingo de gorros y trajes rojos, barbas blancas y trajes de elfo para celebrar una nueva edición de la Carrera de Papá Noel. La prueba, con un recorrido aproximado de cuatro kilómetros, partió a las 11.00 horas del Centro Comercial As Cancelas, con llegada a la Praza do Obradoiro.
Como en ediciones anteriores, la Carrera de Papá Noel tiene fines benéficos, ya que los beneficios de parte de las inscripciones irán destinados a ASANOG, la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia.
Desde EL CORREO GALLEGO hemos hablado con varios participantes. Todos concuerdan en que ha sido una carrera «muy animada» en la que reinó el sol a pesar de que a mediodía el cielo paró gris y comenzó a llover.
Uxía Fuentes López: «Es un ambiente muy navideño y divertido»
La santiaguesa es la primera vez que participa en la carrera. Asegura que ha realizado tramos andando y «otros corriendo».
La valoración es positiva ya que es un «ambiente muy navideño, festivo y divertido», define.
Carlos Alvarado y Dilenny Sojo: «Vamos a volver el próximo año»
Carlos Alvarado y Dilenny Sojo, de Venezuela, residen desde hace años en Santiago, si bien hasta hoy no se habían decidio a afrontar la prueba. «Nos pareció excelente porque no fue ni muy larga ni muy corta», sostienen, a lo que añaden: «Hubo sol, el cielo se abrió para que pudiésemos correr». Les llamó la atención que participaran «muchos niños» y que algunos decidieran ir «acompañados de su mascota».
También les ha gustado que estuviera el Grinch animando la carrera. Por todo, aseguran que «vamos a volver el próximo año».
Noa González y Jorge Viñas: «Terminar na Catedral é moi bonito»
«Hai moi bo ambiente, polo que repetiremos», confiesan Noa González Martínez, de Celanova, que se desplazó «a propósito» este domingo a Santiago para participar en la carrera, junto a su amigo Jorge Viñas, de Oleiros y estudiante en la capital gallega.
En su caso también les ha llamado la atención la presencia del Grinch. «Ao haber nenos dalle un punto a favor e que a carreira remate na Catedral é moi bonito», concluyen.
- El amor sonó más fuerte que la música: la pedida de mano compostelana en el concierto de David Bisbal en A Coruña
- El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!
- Vueling refuerza su apuesta por el aeropuerto de Santiago: lanza nuevas rutas con Ibiza, Jerez y Marrakech
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
- Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos
- Huelga de buses en Santiago: los piquetes impiden otra vez que salgan los servicios mínimos de Amio
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»