Miguel Santalices repite como delegado regio en la Ofrenda de Traslación del Apóstol

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, ejercerá como delegado regio en la Ofrenda de Traslación del Apóstol que se celebrará en la Catedral de Santiago, como es tradición, el próximo 30 de diciembre. Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, la Casa Real ya ha comunicado al presidente de la Cámara autonómica la designación efectuada por el rey Felipe VI.

Santalices Vieira ya ejerció el año pasado como delegado regio en la Ofrenda de Traslación del Apóstol, en el marco de un 2024 en el que además también desempeñó el rol de delegado regio en la Ofrenda del 25 de julio.

Desde Jaffa hasta Galicia

Como cada 30 de diciembre, la Catedral compostelana acoge la celebración litúrgica de la Traslación del Apóstol, presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto. En ella se conmemora el traslado del cuerpo del Apóstol Santiago el Mayor, desde Jaffa (Palestina) hasta Galicia, para recibir sepultura en el lugar en el que hoy se levanta la Catedral. Durante la misa tiene lugar la tradicional Ofrenda Nacional por parte del delegado regio, que en esta ocasión, al igual que el año pasado, será el presidente del Parlamento gallego. Miguel Ángel Santalices ya había desempeñado este rol en 2017, 2018 y 2019.

La Ofrenda de Traslación fue instaurada en 1646, durante el reinado de Felipe IV, para conmemorar el traslado de los restos del Apóstol Santiago.