Santiago se mueve al ritmo de la solidaridad

La ya tradicional Gala Solidaria de Danza de la Fundación Tierra de Hombres regresó este domingo al Auditorio Abanca de Santiago con el propósito de ayudar a la infancia más desfavorecida.

Lo hizo con una nueva edición, la décima, en la que participaron las escuelas Siliria Dance Center, la Academia Lodanzas y la escuela de música La Berenguela.

Un grupo de bailarinas, durante la X Gala Solidaria de Danza de la Fundación Tierra de Hombres / Antonio Hernández

A la X Gala Solidaria de Danza de Tierra de Hombres, que fue presentada por la periodista María José Rivero, acudieron unas 400 personas que pudieron conocer de primera mano los proyectos de ayuda a la infancia que lleva a cabo la Fundación Tierra de Hombres al mismo tiempo que disfrutaron de un espectáculo de danza al ritmo de la solidaridad.