Santiago se mueve al ritmo de la solidaridad

Tierra de Hombres reúne con su X Gala Solidaria de Danza a unas 400 personas en el Auditorio Abanca

Lo recaudado ayudará a la infancia más desfavorecida

Un momento de la X Gala Solidaria de Danza de la Fundación Tierra de Hombres

Un momento de la X Gala Solidaria de Danza de la Fundación Tierra de Hombres / Antonio Hernández

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

La ya tradicional Gala Solidaria de Danza de la Fundación Tierra de Hombres regresó este domingo al Auditorio Abanca de Santiago con el propósito de ayudar a la infancia más desfavorecida.

Lo hizo con una nueva edición, la décima, en la que participaron las escuelas Siliria Dance Center, la Academia Lodanzas y la escuela de música La Berenguela.

Un grupo de bailarinas, durante la X Gala Solidaria de Danza de la Fundación Tierra de Hombres

Un grupo de bailarinas, durante la X Gala Solidaria de Danza de la Fundación Tierra de Hombres / Antonio Hernández

A la X Gala Solidaria de Danza de Tierra de Hombres, que fue presentada por la periodista María José Rivero, acudieron unas 400 personas que pudieron conocer de primera mano los proyectos de ayuda a la infancia que lleva a cabo la Fundación Tierra de Hombres al mismo tiempo que disfrutaron de un espectáculo de danza al ritmo de la solidaridad.

