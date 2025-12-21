Santiago se mueve al ritmo de la solidaridad
Tierra de Hombres reúne con su X Gala Solidaria de Danza a unas 400 personas en el Auditorio Abanca
Lo recaudado ayudará a la infancia más desfavorecida
La ya tradicional Gala Solidaria de Danza de la Fundación Tierra de Hombres regresó este domingo al Auditorio Abanca de Santiago con el propósito de ayudar a la infancia más desfavorecida.
Lo hizo con una nueva edición, la décima, en la que participaron las escuelas Siliria Dance Center, la Academia Lodanzas y la escuela de música La Berenguela.
A la X Gala Solidaria de Danza de Tierra de Hombres, que fue presentada por la periodista María José Rivero, acudieron unas 400 personas que pudieron conocer de primera mano los proyectos de ayuda a la infancia que lleva a cabo la Fundación Tierra de Hombres al mismo tiempo que disfrutaron de un espectáculo de danza al ritmo de la solidaridad.
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- El amor sonó más fuerte que la música: la pedida de mano compostelana en el concierto de David Bisbal en A Coruña
- El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!
- Vueling refuerza su apuesta por el aeropuerto de Santiago: lanza nuevas rutas con Ibiza, Jerez y Marrakech
- Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos
- Huelga de buses en Santiago: los piquetes impiden otra vez que salgan los servicios mínimos de Amio