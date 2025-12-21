De Santiago a las mesas de media España: se disparan los envíos en la Praza de Abastos

En la Praza de Abastos de Santiago se respira ambiente navideño desde hace ya varios días, dado que cada vez más son aquellos que apuestan por adelantar las compras de los productos que se servirán en las mesas de Nochebuena y los días grandes de las fiestas, con el fin de evitar el incremento de precios de las últimas fechas. Este sábado, en el fin de semana previo a Nochebuena y Navidad, la actividad aumentó con respecto a los días previos. «Traballouse moi ben», señalaron en una de las carnicerías del mercado compostelano, en un puesto en el que, como es tradición, reina el cordero, si bien también tienen muy buena salida la ternera, el pollo y las carrilleras.

No obstante, el marisco sigue siendo el producto estrella en las fiestas navideñas. «Centola, camarón e vieira», apuntaba una placera mientras preparaba dos bandejas de zamburiñas para una clienta que prefiere asegurar la compra y no esperar al propio día de la cena de Nochebuena. En este sentido, indicó que «moita xente compra antes para conxelar», y mencionó el bacalao, la lubina y la merluza como los pescados favoritos para estas fiestas.

Envíos a Madrid, Valencia, Murcia...

Mientras en los puestos se sucedían las compras, la gerente de la Praza da Abastos destacaba la gran cantidad de pedidos que han enviado a otros puntos de España. «Hemos tenido muchísimos encargos de Madrid, Extremadura, Valencia y Murcia», indicó Marta Rey, quien añadió además que el temporal que había azotado Galicia en las últimas horas había condicionado los precios de algunos productos. «La almeja babosa, que es la mejor, sobre 55 euros el kilo, mientras que la normal, una pequeña, sobre 37 €. Y no hubo percebe por el temporal», precisó antes de añadir que «este año, el centollo de muy buena calidad empezó la temporada en 24 euro el kilo, y ahora está a 42 € el kilo». Eso sí, puntualizó que «hablamos de piezas medianas garantizadas, los hay más baratos».

Además, en la jornada de ayer llegó muy poca nécora al mercado compostelano, y la mediana se movió entre 55-65 el kilo, mientras que el camarón, al igual que el día anterior, osciló entre 60 y 100 euros; la cigala, entre 40 y 80 €/kilo, los langostinos se movieron entre 12 y 16 euros el kilo, y la vieira entre 14 y 19 euros/kilo.

Pescados

En cuanto al pescado, el temporal también provocó que se disparasen los precios en la Praza de Abastos de la capital gallega. «Excepto el lenguado, que estos días llegó mucho a las lonjas, está todo muy caro, y la merluza osciló entre 17 y 22 euros el kilo», señaló la gerente. Asimismo, la lubina de la ría se situó entre 36 y 40 euros el kilo y el bacalao, el gran clásico navideño, osciló entre 20 y 40 euros el kilo.

En el apartado de carnes, Marta Rey detalló que «lo que más subió fue el cordero lechal, que oscila entre 25 y 30 euros el kilo, y la ternera», pero «por circunstancias medioambientales, no por las fechas de Navidad».