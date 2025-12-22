Un herido en un accidente en la N-550 que deja retenciones entre Santiago y Sigüeiro
El conductor de un turismo supuestamente se quedó dormido y colisionó contra un camión
Un accidente de tráfico registrado este lunes, a las 16.10 horas en el kilómetro 50,300 la carretera N-550 entre Santiago y Sigüeiro, dejó como saldo un herido leve. Según las primeras informaciones facilitadas por la Guardia Civil, el conductor del turismo supuestamente se quedó dormido, lo que provocó la colisión contra un camión. La persona afectada fue evacuada al Hospital Clínico de Santiago para recibir atención médica.
Hasta el lugar del siniestro se han desplazado dos patrullas del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil, que gestionaron las retenciones generadas por el accidente. Aunque los vehículos implicados ya fueron retirados, en el momento de elaboración de esta información todavía se registraban leves retenciones, aunque la circulación ha vuelto a la normalidad.
Las autoridades recomiendan mantener la precaución al volante y descansar adecuadamente durante los viajes largos para evitar accidentes por fatiga o somnolencia.
