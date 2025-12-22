Emotiva despedida del IES Antonio Fraguas a la profesora Guadalupe García tras más de 30 años en el centro

Con la excusa de ayudar a una alumna que se encontraba indispuesta, Guadalupe García Prieto fue sorprendida con una emotiva despedida por parte de todo el alumnado del IES Antonio Fraguas, que salieron de sus aulas "para facerlle un pasacorredores, regalándolle aplausos, sorrisos, abrazos e palabras de agradecemento", explican desde la dirección del instituto compostelano.

Un gesto "sincero e espontáneo", que convirtió el pasillo del centro en un espacio de "emoción compartida e memoria viva" y que sirve para reconocer los más de 30 años de entrega, compromiso y amor por la enseñanza que la profesora de Lingua Galega e Literatura Guadalupe García Prieto, 'Lupe', regaló al instituto.

Una profesional por la que desde el IES García Prieto sienten un profundo orgullo, no solo por su trayectoria profesional y personal, sino también por ser un referente del compromiso, rigor y amor por la lingua gallega.

"Ademais de ensinar, queremos coidar"

El emotivo momento fue capturado en un vídeo que el centro compartió a través de redes sociales, que recoge algo que desde el IES Antonio Fraguas consideran esencial: "Ademais de ensinar, queremos coidarnos e coidar, especialmente, de quen nos coida. Porque os resultados académicos son importantes, si, pero moito máis importante é aprender a transmitir afecto, recoñecemento e gratitude", explican.

Han aprovechado además para trasladar a los padres lo "extraordinarios" que son sus hijos, pues "saben estar, sentir e recoñecer o labor das persoas que os acompañan no seu camiño educativo".

"Lupe, esta é a túa casa. Volta sempre que queiras. Nós estaremoste agardando", finalizan.