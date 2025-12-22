Qué hacer hoy, 22 de diciembre, en Santiago: teatro, cuentacuentos o visitar la casa del Apalpador

Edición especial de Galiverso de Nadal en el Gaiás

OCIO VIRTUAL. La Cidade da Cultura acoge durante este periodo vacacional una edición especial del Galiverso de Nadal, a través del que se puede entrar virtualmente en la casa del Apalpador para ver cómo vive estas fiestas.

El horario para disfrutar de esta propuesta interactiva en realidad virtual es de 11:00 a 14:30 horas de la mañana y de 16:00 a 20:00 horas.

Centro Empresarial do Tambre: muestra de Fernando Cobo

PINTURA. La Asociación Área Empresarial do Tambre inaugura esta tarde, a las 20:00 horas, la muestra Topogénesis, del compostelano Fernando Cobo.

Compuesta por 27 paisajes, realizados principalmente en óleo y técnica mixta, en ellos el artista toma como punto de partida el concepto arquitectónico de la topogénesis.

La exposición podrá visitarse hasta el 16 de enero, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Se recomienda avisar previamente de la visita en el teléfono 981 55 28 50)

Cuentacuentos con Trinketrinke Teatro en la Ánxel Casal

CUENTACUENTOS. La biblioteca pública compostelana recibirá a los Ratones de Lonxedetodo, unos simpáticos ratoncitos y ratoncitas, que se dispondrán a contar a los asistentes aspectos aún desconocidos sobre la Navidad.

Digirido a público de tres a ocho años de edad, el cuentacuentos de Trinketrinke arranca a las 12:00 horas. Entrada libre hasta completar la capacidad de la sala.

La Casa das Máquinas se abre a las «historias para escagarriñarse»

ESCENA. Tres feriantes recorren el mundo con su carromato contando viejas historias de la cultura popular que pondrán los pelos de punta. Teatro Ghazafelhos recupera uno de sus primeros espectáculos de calle haciendo gala de su característico humor en su vigésimo aniversario.

Repasarán relatos como los de A Cabra Montesina, As Lavandeiras o A Santa Compaña, en una cita en Casa das Máquinas a las 18:00 horas. La participación del público, imprescindible en estas «historias para escagarriñarse».