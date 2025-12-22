Isaura Furelos, la farmacéutica de Santiago que conquistó el corazón de Elche

Entre Santiago y Elche hay unos 900 kilómetros en línea recta y algo más de 1.000 por carretera, pero desde este fin de semana ambas ciudades quedarán conectadas para siempre a través de unos metros cuadrados de jardín en la localidad alicantina. En ellos vivirá un trocito de la esencia de Compostela a través de la figura de Isaura Furelos, una farmacéutica de la capital gallega que se ganó el cariño y el reconocimiento de la pedanía ilicitana de Las Bayas, el destino al que la llevó la vida y donde fue pionera con su farmacia.

Ese legado imborrable que dejó la compostelana en el barrio, donde fue la primera farmacéutica, acaba de ser reconocido por el Ayuntamiento de Elche, que este sábado le dedicó a título póstumo el jardín frente a la farmacia que fundó y una placa con su nombre.

En un acto cargado de emotividad, el alcalde, Pablo Ruz (PP), descubrió junto al marido de Furelos el monolito, que incluye una placa y un mosaico de la Virgen de la Asunción, una simbología habitual en las infraestructuras urbanas de Elche. Estuvieron arropados por otros miembros de la corporación y por los hijos (Carmelo, Alfonso e Isaura) y nietos de la homenajeada.

Isaura Furelos Gaiteiro. / ECG

¿Quién es Isaura Furelos?

Isaura Furelos Gaiteiro es una compostelana del barrio de La Estila. Hija de Alfonso Furelos, que trabajó toda la vida en la farmacia de General Pardiñas de la capital, heredó de su padre la pasión por el mundo de las boticas. De hecho, estudió Farmacia en la Universidade de Santiago (USC).

Integrante del Orfeón Terra Nosa del padre Feijóo, fue en esta agrupación donde conoció a su marido, Carmelo Serrano, de una conocida saga de médicos de Elche. Y fue precisamente el amor el que la llevó a Levante tras contraer matrimonio.

Allí, en la pedanía de Las Bayas, Isaura Furelos fundó en el año 1981 una farmacia con la pretensión de dar servicio de salud a la pequeña población. Debido a la cercanía de Las Bayas con Elche, la población fue creciendo y rejuveneciéndose con el tiempo y el dispensario evolucionó de una pequeña farmacia rural orientada al cliente a un espacio de salud con nuevos servicios y una amplia gama de productos.

A pesar de esa evolución y crecimiento, Furelos siempre trató de conservar el servicio personalizado, trato humano, calidez y profesionalidad.

Autoridades de Elche y familiares de Furelos, con la farmacia al fondo. / Información

Fue esa forma de ser y de desempeñar su trabajo en el día a día el que le permitió ganarse el cariño de Las Bayas y de parte de Elche, una relación de amistad entre vecinos y farmacéutica poco habitual que fue el que llevó al Ayuntamiento de Elche, de más de 250.000 habitantes —más del doble que Santiago— a promover este homenaje a su vecina adoptiva. El Ejecutivo local iliciano, integrado por el PP y Vox, en los prolegómenos de los actos por el Día Internacional de la Mujer de este año, ya desveló que se materializaría tiempo después este reconocimiento a la pionera y fundadora de la farmacia.

Isaura Furelos falleció en el año 2020 a los 66 años de edad, pero ahora su nombre pervivirá para siempre en el jardín de Elche frente a su farmacia y unirá, aunque sea de forma simbólica, la ciudad alicantina con Santiago, donde reside todavía parte de su familia, entre ella su hermana Mari Carmen Furelos, directora de la Hospedería de San Martín Pinario.