Chega a hora da licitación: sae a concurso o contrato de bus urbano de Santiago

Inclúe a renovación de liñas e vehículos e as obras que debe facer a concesionaria: puntos de recarga eléctrica e subministración de gas comprimido

Buses urbanos en Santiago

Buses urbanos en Santiago / Jesús Prieto

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

Logo de dous anos e medio de lexislatura, un cambio no sentido do contrato (de concesión a de servizos) e de múltiples incidencias cunha frota de autobuses obsoleta, o goberno local anunciaba este luns a aprobación, por parte da xunta de goberno, da licitación do contrato de transporte urbano da capital galega.

"Teríanos gustado que chegase antes", recoñecía a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ao tempo que destacaba a importancia desta licitación "para o Concello de Santiago e a súa veciñanza" e poñía en valor "o labor dos técnicos municipais". "Un traballo transversal" que implicou a Tussa, mobilidade, contratación, intervención e asesoría xurídica para poder levar a plataforma de contratación unha licitación "coas máximas garantías".

Xunto a Sanmartín compareceu en rolda de prensa o edil de Mobilidade, Xan Duro, que fixo reivindicou o logro de "desbloquear unha situación que levaba demasiados anos enquistada". Unha contratación complexa que implica unha contía total do contrato de máis de 250 millóns de euros, se ben o que agora se licita ten un orzamento base de algo máis de 128 millóns e unha duración de 13 anos.

Nova app e mantemento de tarifas

Alcaldesa e edil de mobilidade redundaron en que o plan do goberno local é que este contrato sexa o primeiro para mudar o modelo de mobilidade de Santiago. E nesta liña a tarifa ordinaria só se incrementará en 3 céntimos, mantendo as bonificacións, na procura de que cada vez máis veciñanza elixa o transporte colectivo nos seus desorazamentos. Así "a subvención municipal do servizo supera o 50%, co que minimiza o risco operacional da empresa", dixo Sanmartín, e garántense unhas tarifas asumibles.

Xan Duro anunciou tamén que a adxudicataria tamén deberá renovar a aplicación de seguemento dos buses para as persoas usuarias. A nova app tera que conter a xeolocalización do vehículo, a estimación horaria de chegada á parada e as posibles incidencias no bus ou de fluidez do tráfico ademais de "actualizarse cada cinco segundos".

Renovación da frota

O concelleiro Xan Duro explicou as condicións de base do contrato que sacan a licitación en canto á renovación da frota de buses urbanos (acorde ás necesidades dunha mobilidade sostible e accesible), e que implica tamén un prazo de 12 meses para a subministración de vehículos novos, aínda que sexan de carácter provisional. Ademais inclúese servizo de obras, neste caso a empresa adxudicataria deberá encargarse da dotación de infraestrutura para a localización de puntos de recarga eléctrica, por exemplo.

A frota incrementarase dos 43 buses actuais a uns 67, sete dos cales serán de reserva para cubrir posibles incidencias ou servizos extraordinarios. Dese 67 total 18 serán eléctricos "e os demais de gas natural comprimido", consonte á normativa da Unión Europea.

Haberá vehículos máis pequenos (de entre 8 e 10 metros) para dar servizo nas rúas de San Pedro, Concheiros, Galeras, Quiroga Palacios e Almáciga. A menor dimensión dos buses busca favorecer o seu tránsito por estas rúas máis estreitas.

Entre 10 e 12 metros deberán ter os vehículoa das liñas do rural e Sar-Aríns. Ademais, o edil Xan Duro matizou que todosos autobuses terán "piso baixo, por cuestións de accesibilidade e dúas rampas", unha delas manual, e terán guías para persoas con dificultades visuais e auditivas.

Redeseño de liñas

A rexedora compostelá centrou a súa intervención en lembrar as mudas fundamentais que quere facer o Concello de Santiago en canto a liñas, buses e frecuencias dos mesmos, e que poden ser melloradas nas propostas que as empresas acheguen ao concurso.

"O novo deseño de liñas simplica o mapa e amplía a cobertura territorial", explicou Sanmartín. Así, a alcaldesa lembrou a liña que o goberno local deu en chamar "TranSantiago" e que vai unir, con frecuencias de 30 minutos os límites da cidade co Milladoiro (Ames) e Sigüeiro (Oroso). "Unha liña que reducirá a carga de tráfico que entra a Compostela".

Sanmartín destacou tamén as tres liñas alimentadoras do rural, o mantemento da lanzadeira ao aeroporto e o reforzo das liñas que van aos polígonos. Outra das liñas estrela do proxecto de transporte municipal é o Bus Nocturno, que circulará até as cinco da madrugada, de mércores a sábado, "nas principais liñas circulares" da cidade.

