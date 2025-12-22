El PP de Santiago logra que Raxoi readmita a los voluntarios en Bando
Asegura que el bipartito deberá explicar por qué ocultó el procedimiento de adopción de una asociación de animales que llevó al sacrificio de un perro
Redacción
El PP de Santiago ha obtenido el compromiso por parte de BNG y CA de que reincorporará al voluntariado del Refugio de Animales de Bando, que fue expulsado, con la disculpa de un cambio de cerraduras del recinto, de forma unilateral sin el conocimiento del patronato. Además, el bipartito deberá explicar por que ocultaron a la institución que dirige el patronato el procedimiento de adopción puesto en marcha por una asociación de animales integrada en este órgano para un perro que fue sacrificado hace unas semanas.
El concejal popular, Adrián Villa, indicó en el último pleno que el gobierno nacionalista tendrá que asumir sus competencias en la presidencia del patronato, figura que ejerce la alcaldesa, Goretti Sanmartín, sobre «unhas posturas que deben ser adoptadas nas reunións do padroado e pola maioría, mentres que a presidencia ten a obriga de informar, convocar, someter a aprobación as propostas pertinentes e, por suposto, levar a cabo as decisións adoptadas pola maioría».
Transparencia y diálogo
Para Villa, «isto que parece moi sinxelo, non está tan claro para Goretti Sanmartín que, nos últimos meses, tomou decisións que non foron consultadas nin comunicadas ao padroado, incumprindo así o establecido nos estatutos da fundación e o que tamén lle reclamaban os voluntarios e a veciñanza».
Adrián Villa consideró que «conscientemente, se ocultou un procedemento de adopción aberto por parte dunha asociación de animais integrada no padroado, que, como é coñecido, tiña a posibilidade legal e informes favorables. Esta ocultación trouxo como consecuencia o sacrificio dun dos cans aloxados, sen que se fixera un traballo previo sobre a súa conduta e, por tanto, evitar a súa morte».
Recordó que llevan tiempo denuncia a «situación crítica» en la que están los animales, las instalaciones y los trabajadores del refugio.
