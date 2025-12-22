Santiago compra más lotería de Navidad: «La gente quiere números ‘raros’»
Cuatro loteros con administraciones en distintos puntos de la capital gallega aseguran a EL CORREO GALLEGO que las ventas han crecido con respecto al año pasado. Concuerdan en que mucha gente espera «a última hora» para adquirir un décimo, ganando interés los que tienen un mismo número repetido
Cada año, millones de españoles participan en la Lotería de Navidad: comparten décimos, siguen el sorteo en directo y sueñan con la posibilidad de que les toque el Gordo o un ‘pellizco’ que les permita mejorar sus vidas.
En la capital gallega, a pesar de que cada vez todo está más caro, las ventas han sido mayores que en el año pasado, siendo protagonistas los números ‘raros’, aquellos que tienen muchos ceros o el mismo número repetido. Así lo aseguran en conversación con EL CORREO GALLEGO tres loteros y una lotera de Santiago.
Roberto Riveiro, de Lotería Berenguela: «Temos moitas ganas de repartir o Gordo, e este ano nunca tantos números vendemos»
Roberto Riveiro, gerente de Lotería Berenguela- Administración 8 situada en la rúa República de El Salvador explica que la venta de números de Lotería de Navidad sigue la misma línea de los últimos años siendo los más demandandos el 7 «que é o número da sorte», el 5, el 13 y el 69, a los que se añade el ocho, pero las ventas han sido mejores que el año pasado. Si bien reconoce que «cómpranse décimos ata a última hora», indica que su establecimiento «o máis forte foi de novembro ata a Ponte da Constitución».
En referencia al perfil del jugador habitual, no se atreve a dar uno en concreto porque ve que cada vez abarca a más gente. En cualquier caso, «a gran maioría decántase polo décimo tradicional fronte ao de máquina», confiesa.
A pesar de que en los últimos años «estivemos rozando» premios importantes, fue ya en el año 2000 cuando repartieron un segundo y un tercer premio. «Temos moitas ganas de repartir o Gordo,e este ano nunca tantos números vendemos», manifiesta el lotero.
Daniel Paz, de Loterías Camiño Francés: «Agora os números raros chaman moito a atención»
Ese aumento de las ventas también lo percibe Daniel Paz, gerente de Loterías Camiño Francés. «Podo dicir que se vendeu sobre un 20% máis que o ano pasado», a lo que añade: «E penso que se comezou a vender antes». En esta administración ya muchos turistas se hicieron con un décimo en los meses de verano, si bien la gran parte de las ventas «foron a partir de outubro».
Daniel Paz pone el foco en que hace años la gente no quería números ‘raros’, refiriéndose a los que repiten cifras o con ceros al principio. «Agora iso xa non é así, son números que chaman moito a atención»,asegura. Al respecto recuerda que fue el 66777 el que se llevó el tercer premio de la Lotería del Niño el año pasado, el cual fue vendido en su administración, además de haber dado un quinto premio en Navidad.
Un hecho, que según Paz, «axudou a que máis xente pasara por aquí», además de los premiados que «volveron repetir».
Paz asegura tener la «esperanza» de seguir repartiendo suerte en Compostela.
Manuel Blanco, de Don Manolito: «Hay un auge a la hora de pedir el número de la matrícula de un coche»
En la administración número 16 de Santiago, más conocida como Don Manolito, en alusión al nombre de su propietario y como guiño a la célebre administración madrileña, también se repartió dinero en la Lotería de Navidad del año pasado. En concreto, un cuarto premio del número ‘raro’ 77768, «que tiempo atrás mucha gente no querría». Además, en 2023 se vendió un décimo del premio Gordo (88008) dotado con 400.000 euros.
Su propietario, Manuel Blanco, asegura que como cada año hay un «boom de ventas» a última hora, unas ventas que «no dejan de crecer» con el paso de los años.
Es consciente de que las administraciones que han tenido la suerte de repartir premios salen beneficiadas. «Eso te da publicidad y es un aliciente de que ahí toca», admite.
En referencia a los números más solicitados, Manuel Blanco apunta a que en la actualidad se suele «buscar una fecha concreta». Además, también afirma que «hay un auge» a la hora de pedir el número de la matrícula de un coche. Unos de los números que antes se terminaron este año fueron «los de cinco números repetidos».
Patricia Díaz, de Duende Azul: «Sueño con repartir el Gordo»
Por útimo, Patricia Díaz, lotera de la administración ubicada en rúa dos Concheiros, 29, llamada Duende Azul, asegura mientras atiende a los que esperan al último día para adquirir un décimo, que el día previo al sorteo «se vende mucho». En su administración la terminación en 25 «fue la primera en acabarse».
En su caso, el año pasado vendió un tercer premio del Niño, y en años previos como 2023, un quinto de la Lotería de Navidad. «Que toque ya es un motivo para que la gente compre aquí», indica.
De cara al sorteo de este año Díaz asegura «soñar con repartir el Gordo», aunque se consuela con que «sea repartido lo máximo posible en Galicia».
