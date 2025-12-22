Santiago imparte ciclos de las diez familias de FP con más empleabilidad

Santiago tiene nueve centros integrados e institutos que imparten Formación Profesional. Se trata del CIFP Compostela, el CIFP Politécnico de Santiago y el CIFP Santiago, junto con los IES Arcebispo Xelmírez I, A Pontepedriña, As Fontiñas, Lamas de Abade, Rosalía de Castro y San Clemente. A estos se suma el CEE Manuel López Navalón, para alumnos con necesidades educativas especiales. En ellos se imparten los ciclos con más oportunidad de trabajo, tanto en Grado Medio como en Superior. Así se extrae de la estadística de Inserción laboral de las personas graduadas en enseñanzas de Formación Profesional publicada el pasado 26 de noviembre por el Ministerio de Educación, con afectación al curso 2024-2025.

Entre los datos ofrecidos, destaca la tasa de afiliación media según la familia profesional, que hace referencia al porcentaje de estudiantes que logran un empleo al cuarto año de graduarse según la rama estudiada. En Grado Medio, las diez familias con mayor inserción laboral son Mantenimiento de vehículos (75,6%), Fabricación y Mecánica (75,2%), Instalación y mantenimiento (74,2%), Electricidad y electrónica (68,4%), Seguridad y medio ambiente (68,4%), Madera, mueble y corcho (67,1%), Química (66,3%), Sanidad (65,5%), Agraria (65,2%) e Imagen Personal (64,6%).

En Santiago se imparten ciclos en ocho de estas familias. No tiene oferta para Agraria ni para Seguridad y medio ambiente.

Amplia oferta de ciclos con mayor empleabilidad

El CIFP Politécnico de Santiago es el centro de la capital gallega que incluye en su oferta más ciclos de las ramas con más empleabilidad. Allí, se puede cursar Carpintería y mueble, Carrocería,Instalaciones eléctricas y automáticas, Mecatrónica industrial, Planta química y Soldadura y calderería, entre otros ciclos con más inserción laboral.

En el presente curso académico son un total de 1.473 alumnos y alumnas, una cifra que se mantiene estable en los últimos cuatro años. Con respecto al curso pasado, la oferta del centro se amplió con un curso de especialización de grado superior (Inspección técnica y peritaje de siniestros en vehículos), un grado medio en Planta química en FP Dual Intensiva, y como formación acelerada se incluyó Montaje de instalaciones de tubajes y construcciones, y carpintería metálica. En los tres títulos, según confirma el director del centro, Nicolás Espasandín, se cubrió prácticamente la oferta «quedando escasas vacantes».

Nuevo formato de prácticas

En el Politécnico «non hai moita diferenza» entre los ciclos con más y menos empleabilidad, ya que la mayor parte de los ciclos ofertados se integran en las familias Fabricación Mecánica, Madera, mueble y corcho, Mantenimiento de vehículos y Electricidad y electrónica. Con todo, el director habla de más del 90% de empleabilidad en el conjunto de los títulos.

El próximo año 2026, según marca la nueva Ley de FP que entró en vigor en el curso 2024-25, el alumnado tendrá un nuevo formato de prácticas. Con integración de la FP Dual, esta formación en las empresas ya no se limitará a un único módulo, conocido como FCT (Formación en Centros de Trabajo), sino que se distribuirá a lo largo del ciclo formativo. Esta medida implicará, según Espasandín, que «a empresa vai a implicarse moito máis». Confiesa que ya desde el curso pasado el alumno/a va durante su primero a la empresa «con carácter voluntario». Ahora, en segundo serán 500 horas de práctica. El director del centro aclara que la práctica en la mayoría de los ciclos «concéntrase a final de curso», si bien puede haber excepciones marcadas por el sector productivo.

En cualquier caso, pone en valor la importancia de las prácticas en FP. «Hai que destacar que nos dous anos de duración dun grao, o estudante está case un ano nunha empresa», aclara Espasandín.