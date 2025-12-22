El segundo premio de la Lotería de Navidad sonríe a la plantilla de Bimba y Lola en Santiago

Los trabajadores de Santiago de Bimba y Lola han resultado agraciados con el segundo premio de la Lotería de Navidad. Después de que los niños de San Ildefonso cantaran el 70.048, la alegría saltaba entre los empleados de la empresa gallega de ropa y complementos, que recibirán 125.000 euros por cada décimo.

Una de las tiendas en la que esta mañana han confirmado a El Correo Gallego el premio, es el puesto de venta que Bimba y Lola tiene en El Corte Inglés de Santiago, dónde una de sus dependientas -la cual quiere mantener el anonimato- ha afirmado que era una de las afortunadas y que había adquirido uno de estos décimos premiados: "Teníamos dos números para escoger, y yo compré los dos", ha explicado.

Alegría en el Ensanche

"Estamos muy contentas", comenta Vanesa, encargada de la tienda de Bimba y Lola en el Ensanche compostelano. Desde hace 20 años, la empresa juega al mismo número y este 2025 por fin ha tocado. En el establecimiento trabajan siete mujeres y todas ellas contaban con alguna participación. "Todas tenemos hipotecas, tenemos que comprar coches, nos dará para tapar agujeros, para tapar por ahí", explican sobre el destino del dinero que recibirán por el segundo premio. "Tendremos que seguir trabajando porque no nos da para jubilarnos", añade Vanesa. En la tienda van a celebrar el premio brindando con champán cuando se produzca el cambio de turno a las 14.00 horas.

Celebración también en Vigo, A Coruña y Pontevedra

Dotado de 1.250.000 euros a la serie, el 70.048 es uno de los dos números escogidos por la empresa para repartir por todo el territorio nacional. Esta mañana celebran el pellizco del segundo premio empleadas de Vigo, de A Coruña, Pontevedra y también las de la capital gallega.