La USC recibe 158.000 euros de la Deputación da Coruña para fomentar educación, investigación y cultura

El organismo provincial financia el 80 % del proyecto y refuerza la alianza con la universidad

La Deputación da Coruña aprobó la concesión de una subvención nominativa de 158.000 euros a la Universidade de Santiago para cofinanciar su programación universitaria en los ámbitos de la educación, la investigación, la transferencia del conocimiento y la actividad cultural, artística y científica. La aportación provincial cubre el 80 % de un presupuesto total de 197.500 euros y refuerza el apoyo institucional a la universidad pública gallega.

El convenio, firmado por el presidente de la Deputación, Valentín González Formoso, y el rector de la USC, Antonio López, permitirá impulsar programas estratégicos de captación de talento como ‘A Ponte entre a USC e o Ensino Medio’, orientado a acercar la universidad al alumnado preuniversitario, y ESTALMAT, centrado en la detección y desarrollo de aptitudes matemáticas avanzadas en estudiantes de secundaria.

El acuerdo incluye también una amplia programación cultural y artística, así como el apoyo a proyectos pedagógicos y eventos científicos que fomentan el intercambio de conocimiento, la participación del alumnado y la igualdad de género, entre ellos las actividades del Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero (CIFEX). González Formoso destacó que se trata de «dunha alianza que promove unha universidade aberta, comprometida coa cultura, coa ciencia e coa igualdade de xénero. Unha universidade que contribúe a que o coñecemento chegue ao conxunto da sociedade».

Asimismo, la subvención permitirá mejorar la visibilidad y el acceso a las iniciativas universitarias, incluyendo la musealización del patrimonio histórico-artístico de la USC, la organización de las jornadas de bienvenida al alumnado y la realización de talleres y proyectos que integran la creación artística con la formación académica, reforzando el papel de la universidad como espacio de innovación y cultura.

