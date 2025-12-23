El arzobispo de Santiago reúne a la Curia para trazar una hoja de ruta previa al Año Santo de 2027

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Prieto Fernández, presidió este lunes una jornada de trabajo con vicarios, delegados y directores de los distintos departamentos de la diócesis. El encuentro tuvo lugar en la Sala Palatino del monasterio de San Martín Pinario y sirvió para abordar algunas de las principales líneas estratégicas de la acción pastoral en los próximos años.

La sesión comenzó con un momento de oración, seguido de un saludo y una intervención inicial del arzobispo. Durante el primer bloque de la mañana se analizaron cuestiones relacionadas con el cuidado de las personas en la acción pastoral, la evaluación de la Asamblea General Diocesana y el proceso de elaboración del Plan Pastoral 2026-2029. Asimismo, se avanzó en la programación pastoral para el año 2026 y se reflexionó sobre el funcionamiento de los equipos pastorales de las delegaciones, así como sobre las experiencias de trabajo conjunto entre ellas.

Tras un breve descanso, la reunión continuó con un segundo bloque centrado en el trabajo pastoral con los arciprestes y en el papel de los arciprestazgos como espacios de coordinación, cercanía y acompañamiento dentro de la diócesis. Uno de los asuntos destacados fue la reflexión inicial sobre el Año Santo Compostelano 2027, para el que comenzaron a definirse criterios generales de preparación y líneas de actuación.

La jornada concluyó con un tiempo abierto de diálogo en el que los participantes pudieron compartir inquietudes, intuiciones y propuestas, en un clima de escucha y trabajo común orientado a fortalecer la vida pastoral de la diócesis en los próximos años.