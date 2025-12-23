As festas de Nadal máis deportivas atópanse en Ames
O Campionato de Marcha do Milladoiro e a Gladiator Kids son algúns dos eventos clave
O Concello de Ames está de celebración ata o 10 de xaneiro. O Nadal non é unha festa calquera na capital da Maía, senón unha época máxica que adentra a súa veciñanza nun mes inesquecible cunha morea de actividades, como concertos, espectáculos e todo tipo de probas deportivas.
Os máis cativos xa recibiron a visita de Papá Noel, que sentou no seu trono para escoitar os desexos dos nenos. Os próximos en aterrar en Ames serán as principais personaxes de Disney. Caras coñecidas por todos os nenos como Mickey, Minnie, Goofy ou o Pato Donald deixaranse ver o 29 de decembro na Casa dos Maiores de Bertamiráns e na Casa da Cultura do Milladoiro.
A guinda á programación infantil porana os Reis Magos. A fin de semana do sábado 3 e o domingo 4 de xaneiro, as Súas Maxestades farán unha Recepción Real no Milladoiro (o sábado) e en Bertamiráns (o domingo), de 11.00 a 13.30 horas e de 17.00 a 19.30 horas, previa á visita ás parroquias que realizarán o luns 5 de xaneiro de 10.00 a 13.00 horas. Ese mesmo día sairán as Cabalgatas: ás 17.00 horas no Milladoiro e ás 19.00 horas en Bertamiráns. Despois, haberá festa de Reis nos pavillóns.
As actividades deportivas terán moito peso durante esta época de Nadal. Despois da celebración da Ames Cup de fútbol 8 no campo municipal de Bertamiráns para as categorías prebenxamín, benxamín e alevín; do torneo de minitenis Tenis na rúa; e a XVIII Carreira Ciclista do Pavo máis as xincanas ciclistas en Bertamiráns, celebrarase o Campionato de Marcha no Milladoiro, o domingo 28, ás 10.45 horas. O deporte de Nadal finalizará coa Gladiator Kids O Milladoiro, o sábado 3 de xaneiro, ás 16.30 horas, na área deportiva do Milladoiro.
ESPECIAL NADAL 2025ESPECIAL NADAL 2025
Así mesmo, a Casa da Cultura do Milladoiro acollerá o 9 de xaneiro, ás 19.00 horas, o concerto do violinista Anxo Gómez, que estará acompañado da pianista xaponesa Haruna Takebe. E o xoves 11, de 19.00 a 21.00 horas, chocolatada no aparcadoiro do Supercor do Milladoiro, ao carón da radiante árbore de Nadal.
