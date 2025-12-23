Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros

La Audiencia de A Coruña considera probado que el hombre cometió un delito contra la Seguridad Social al eludir el pago de cuotas

El fallo de la Audiencia Provincial es recurrible ante el TSXG

El fallo de la Audiencia Provincial es recurrible ante el TSXG / ECG

El Correo Gallego

Santiago

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha condenado a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de prisión y el pago de una multa de 836.806 euros por cometer un delito contra la Seguridad Social. En la sentencia, difundida este martes, el tribunal absuelve a la otra acusada en el proceso al indicar que esta "participó en la inicial comunidad de bienes, pero no gestionaba ni administraba las distintas sociedades" del investigado. 

Los magistrados consideran probado el "impago sistemático" de sus obligaciones con la Seguridad Social en el período comprendido entre los años 2015 y 2019. Explican que la actuación del acusado, a través de las empresas que gestionaba y que se dedicaban a la misma actividad, "estaba orientada a eludir el pago de las cuotas correspondientes a sus trabajadores, trasvasándolos de sociedades que ya acumulaban deudas a otras libres de cargas". Además, la Audiencia declara probado que el importe defraudado supera los 120.000 euros, por lo que resulta de aplicación el tipo agravado de la pena.

Tres negocios en Santiago

Según señala el fallo, el empresario tenía tres negocios en la capital gallega en los que habría cometido el delito por el que ha sido condenado. En concreto, estos establecimientos estaban situados en Área Central, As Cancelas y la calle del Hórreo. Además, el acusado contaba con peluquerías involucradas en los hechos en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.

La sentencia no es firme, pues cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

