El Consorcio de Santiago aprueba un presupuesto de más de 11 millones de euros para 2026

El Consorcio de Santiago ha aprobado su presupuesto para el año 2026, que alcanza los 11.204.098,66 euros, con inversiones destinadas a la conservación del patrimonio histórico, la dinamización cultural y turística y la gestión administrativa del organismo.

Del total, las aportaciones de las tres administraciones consorciadas ascienden a 5.739.792,00 euros de la Administración General del Estado, 3.449.295,60 euros de la Xunta de Galicia y 1.678.475,82 euros de Concello de Santiago.

Dentro de este presupuesto, se destinarán 2.649.221,80 euros al Programa de Rehabilitación, Mantenimiento y Recuperación Urbanas, que incluye intervenciones en monumentos como el Pazo de Raxoi, donde se continuará con obras de conservación y mejora de la eficiencia energética en la fachada norte; el conjunto de San Domingos de Bonaval, con la rehabilitación de la torreta de la fachada este; y la iglesia de Santa María de Conxo, donde se restaurarán las carpinterías y se instalará un nuevo sistema de iluminación. Además, se seguirá ejecutando el programa de mantenimiento “A Pedra que Pisas”, enfocado en los pavimentos de la ciudad histórica.

Dotación para la Real Filharmonía

El Programa de Dinamización Cultural y Turística contará con 6.427.348,49 euros, destinados a la gestión del proyecto conjunto de la Real Filharmonía de Galicia y la Escuela de Altos Estudios Musicales, así como a la colaboración con distintas entidades para promover eventos culturales como el espectáculo de fuegos del Apóstol, el festival Cineuropa, actividades del Auditorio de Galicia, el Programa Conciencia de la Universidad de Santiago, Música en Compostela y la Fundación Granell.

Por su parte, el Programa de Información, Estudio, Interpretación y Divulgación de la Ciudad Histórica recibirá 408.310,42 euros, que permitirán la coedición de 13 publicaciones vinculadas a la ciudad y la organización de tres exposiciones en la Casa del Cabildo, entre otras iniciativas.

Finalmente, el Programa de Administración, Dirección General y Mantenimiento y Conservación del Patrimonio Propio contará con 1.719.217,95 euros, destinados a la mejora del Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia y a la implementación de la administración electrónica.

Las reuniones de aprobación se celebraron este martes en el Pazo de Vaamonde, presididas por la presidenta del Consorcio y alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. En representación de la Administración General del Estado asistió Ángel Esteban Paul, inspector general del Ministerio de Hacienda; por parte de la Xunta de Galicia participaron José López Campos, conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud; Manuel Vila López, secretario general técnico de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional; y Elvira Mª Casal García, secretaria general técnica de la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud. Por el Ayuntamiento de Santiago acudieron los concejales Borja Verea Fraiz, Gumersindo Guinarte Cabada y María Rozas Pérez.

Completaron la asistencia José Manuel González García, secretario del Ayuntamiento y del Consorcio de Santiago; Marta Oviedo Creo, interventora municipal y responsable de control interno del Consorcio; y José Antonio Domínguez Varela, gerente del Consorcio.