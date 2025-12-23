Nochebuena en el final del Camino

La tarde de Nochebuena caía lentamente sobre Santiago de Compostela, envolviendo las piedras antiguas en una luz fría y dorada. Las calles húmedas reflejaban los escaparates encendidos y el murmullo de los pasos se mezclaba con el tañido lejano de las campanas. Entre la gente apresurada, avanzaba despacio un peregrino singular, con el rostro curtido por el viento y los caminos, una barba gris y una sonrisa tranquila que parecía conocer secretos antiguos.

A su lado caminaba el burrito, pequeño pero resistente, con alforjas gastadas cargadas de mantas, utensilios y recuerdos de muchos caminos. Llevaba unas botas protectoras en las pezuñas, como si también él supiera que aquel viaje era especial. Cada paso era paciente, firme, casi solemne. Junto a ellos, atento y sereno, el perro avanzaba con el rabo bajo y los ojos vivos, vigilando el entorno como un guardián silencioso.

Peregrino en Santiago / Jesús Prieto

El peregrino sabía que estaba a punto de llegar

El peregrino sabía que estaba a punto de llegar a la Plaza del Obradoiro. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que la ciudad parecía abrirse poco a poco, como si lo estuviera esperando. No era su primer camino, pero sí el más significativo. Había salido meses atrás, sin más propósito que caminar, escuchar y agradecer. En Navidad, pensaba, los caminos se vuelven más suaves para quienes llegan con el corazón cansado pero abierto.

Peregrino en Santiago / Jesús Prieto

La gente se detenía a mirarlos. Algunos sonreían, otros sacaban el móvil para hacer una foto, y los niños señalaban al burrito con sorpresa. Una mujer mayor dejó caer discretamente una moneda en una de las alforjas. Un joven les deseó “Feliz Navidad” con voz tímida. El peregrino respondía con un gesto de la cabeza, como si cada saludo fuera una bendición compartida.

peregrino en Santiagop / Jesús Prieto

La catedral iluminada como un faro antiguo

Al doblar la última esquina, el sonido de una gaita flotó en el aire frío. Entonces apareció la Plaza del Obradoiro, amplia y majestuosa, con la catedral iluminada como un faro antiguo. El peregrino se detuvo. No entró de inmediato. Apoyó la mano en el cuello del burrito y se agachó para acariciar al perro. Los tres contemplaron la fachada, en silencio.

En ese instante, el peregrino recordó las historias que había oído de niño: que en Navidad los caminos se llenan de milagros pequeños, casi invisibles; que los animales entienden cosas que los hombres olvidan; que llegar no es tan importante como cómo se llega. El burrito resopló suavemente, y el perro levantó la cabeza, como si también reconocieran la importancia del momento.

No había prisa

Finalmente, cruzaron la plaza despacio. No había prisa. La Navidad, pensó el peregrino, no estaba solo en las luces ni en los villancicos, sino en ese caminar compartido, en el calor silencioso de la compañía, en haber llegado juntos hasta el final del camino. Y mientras las campanas anunciaban la noche santa, Santiago los acogió como acoge a todos los caminantes: con piedra, con historia y con una promesa de paz.