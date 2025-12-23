¿Qué supermercados (y en qué horario) abren en Nochebuena y Navidad en Santiago?

A excasas horas de la celebración de la Nochebuena y con los carritos de la compra apurando sus últimos huecos, son muchas las personas que se hacen la gran pregunta: ¿Hasta qué hora abre el supermercado?

Desde EL CORREO GALLEGO te mostramos todos los detalles de los horarios de apertura de los distintos supermercados en Santiago para que no se te olvide nada para celebrar estas fiestas por todo lo alto.

El jueves, día de Navidad, ningún supermercado abrirá sus puertas, algo que si harán, aunque en disitintos horarios, este miércoles 24, Nochebuena.

Gadis

A excepción de los Gadis situados en la Rúa Nova de Abaixo, que estará abierto de 9.15 a 20.00 horas, y en Conxo (Avenida García Prieto), que permanecerá abierto de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, los demás establecimientos de la cadena gallega permanecerán abiertos en el mismo horario: entre las 9.00 y las 20.00 horas.

Mercadona

La cadena valenciana abrirá también en un horario reducido, más aún que en el caso de Gadis. En este sentido, los clientes podrán realizar sus últimas compras para Nochebuena en Mercadona en horario de 9.00 a 19.30 horas.

DIA

En el caso de DIA, todos los establecimientos en Santiago estarán abiertos en horario de 9.00 a 18.00 horas, menos el situado en la calle José Antonio Souto Paz que solo estará abierto en horario de mañana: de 9.00 a 16.00 horas. Además, los situados en la calle Curros Enriquez y Basquiños abrirán media hora más tarde, a las 9.30 horas.

Lidl

En el caso de LIDL , los dos supermercados de la cadena alemana en la capital gallega abrirán este miércoles en horario de 9.00 a 19.00 horas.

Aldi

Aún más reducido será el horario de apertura de ALDI, que permanecerá abierto entre las 9.00 y las 18.00 horas.

Alcampo

En cuanto a Alcampo , recibirá clientes desde las 9.00 a las 19.00 horas.

Carrefour

En ese mismo horario, de 9.00 a 19.00 horas, también abrirán los establecimientos de Carrefour en la capital gallega.

Eroski

En cuanto a Eroski, el Hipermercado situado en el polígono de Costa Vella permanecerá abierto de 9.00 a 19.30 horas, mientras que el Eroski Center de Volta do Castro abrirá de 9.15 a 19.00 horas.