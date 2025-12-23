Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos mujeres hospitalizadas por intoxicación de monóxido de carbono en la rúa do Hospitaliño: se desconoce el origen del gas

Los números 1,3, 5 y 7 se mantienen precintados este martes por la Policía Local de Santiago

Las viviendas de la rúa do Hospitaliño precintadas por la Policía Local este martes

Las viviendas de la rúa do Hospitaliño precintadas por la Policía Local este martes / ECG

David Suárez

Santiago de Compostela

Dos mujeres que viven en el Nº 3 de la rúa do Hospitaliño, han sido trasladadas durante la madrugada de este martes al hospital de Santiago después de sufrir una intoxicación por monóxido de carbono de origen todavía desconocido. Por este motivo, esta mañana los números 1, 3, 5 y 7 de la mencionada calle se mantienen precintados por la Policía Local.

Fuentes consultadas de los Bomberos de Santiago han explicado a este diario que fueron alertados desde el hospital en torno a las 06.40 horas de la intoxicación de estas dos personas, por lo que los cuatro efectivos que formaban el turno de este martes se han desplazado hasta el Hospitaliño para intentar dar con el origen del gas. "Fomos comprobar a vivenda e efectivamente había monóxido de carbono, pero o problema é que non demos atopado a súa orixe", comentan desde el parque compostelano.

Tras realizar diversas gestiones, los bomberos han conseguido entrar en el Nº 5, vivienda actualmente deshabitada que colinda con la de las mujeres afectadas y la cual, "tamén tiña o monóxido bastante alto, aínda que non tanto coma a das dúas mulleres trasladadas". No obstante, los bomberos han comprobado su caldera, pero "non parece que fora de aí", comentan.

El número 5 de la rúa do Hospitaliño precintado este martes

El número 5 de la rúa do Hospitaliño precintado este martes / ECG

Una vez revisados tanto el número 3 como el 5, los servicios de emergencias explican que "agora temos pendente de revisar a outra vivenda, o Nº 1". Una casa que también está sin habitar y con cuyos dueños todavía non han podido hablar. "A policía esta niso", aclaran los bomberos.

TEMAS

