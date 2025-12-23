Todo listo en el casco histórico de Santiago para el esperado vermú-tardeo navideño: "Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa"

"Un movimiento que cada vez va a más". Con estas palabras define la propietaria del Pub Atlántico, Pilar Fernández, a los vermús-tardeos que, desde ya hace unos años, son una tendencia en alza en Santiago y el pistoletazo de salida a las celebraciones de Nochebuena y de Fin de Año en la capital gallega.

Tras un breve parón por la pandemia, el vermú-tardeo se ha consolidado como una de las alternativas más populares entre los compostelanos para festejar y, el buen tiempo que la AEMET predice para esta Nochebuena, augura un lleno absoluto semejante al vivido en año pasado.

Ambiente en el tardeo celebrado el año pasado en Santiago / Cedida

Todos aquellos compostelanos que en los últimos días preguntaban si este año habría vermús navideños, están de enhorabuena, pues son muchas las alternativas que pueden encontrar en la zona vieja de Santiago.

Desde EL CORREO GALLEGO hacemos un recopilatorio de las propuestas más destacadas.

El tradicional vermú de A Carrilana

"É un día marcado na axenda de todo compostelán. O vermú por excelencia da cidade". Así confirmaba a EL CORREO GALLEGO la dueña de A Carrilana, Natalia Devesa, gran precursora de esta iniciativa, la celebración un año más de su tradicional vermú de Nochebuena, que volverá a llenar las rúas de San Paio de Antealtares y la praza de Feixóo a partir de las 13.00 horas.

Será la charanga Compostela Band y el DJ Vila's People los encargados de poner la nota musical a una jornada en la que, como advierte la hostalera santiaguesa, habrá "moitas sorpresas" y a la que se sumarán otros locales situados en los alrededores que se organizarán en dos barras exteriores.

Los pubs de la Asociación Cultural Cidade Vella

Junta A Carrilana, otros pubs se suman al tardeo con propuestas de lo más diversas. Es el caso de los nueve locales que conforman la A.C Cidade Vella que, al igual que el año pasado, han organizado una programación especial para celebrar estas fechas.

"Este Nadal non poderás dicir que non tes plan… Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa", así desvelaban desde la asociación a través de redes sociales un programa repleto de actividades. Sesiones vermú, tardeos, concursos, conciertos o las pre campanadas son solo algunas de ellas que se repetirán además la tarde de Fin de Año.

Como gran novedad, Pilar Fernández, una de las socias fundadoras de la asociación, explica a EL CORREO GALLEGO que este año se habilitarán baños públicos portátiles y que se han reorganizado las barras exteriores con el objetivo de "descongestionar" y mejorar la experiencia de todos los compostelanos que se acerquen a disfrutar de la jornada.

A este respecto, tanto su pub Altántico como el Camalea compartirán barra en San Martiño Pinario, una dinámica similar que repetirán otros bares en San Paio, en Feixóo y en la parte de abajo de la Quintana.

Todos los pubs que conforman la asociación -Atlántico, Camalea, O Galo D'Ouro, A Gramola, Momo, Borriquita de Belém, Modus Vivendi y Chocolate- han programado actividades tanto para el 24 y el 31 de diciembre, a excepción de Casa das Crechas, que lo hará el 27 y el 31.

Así, el pub Atlántico celebrará este 24 a partir de las 13.00 horas una sesión vermú de la mano de DJ Chiri, seguida de tardeo con DJ Vilouta a las 16.00 horas. Una jornada que repetirán el 31 y que finalizará con su fiesta de Fin de Año.

Casa das Crechas organizará para el 27 un concierto navideño con Barbitúricos (a las 21.00 horas) y el 31 contará con los Enxebres de San Lázaro (desde las 17.30 horas), y el DJ Peter Selek desde la una.

Por su parte, Camalea organiza para el 24 una Tardebuena desde las 13.00 horas con los DJs Ghuin Pan Funk y Mil, mientras que el DJ Vilouta cogerá los mandos el 31.

Paralelamente, O Galo D'Ouro ha programado para este miércoles el concierto de Sons da Barra (a las 17.00 horas) y al DJ Lemon Yak para celebrar el año nuevo a partir de las 01.30 horas del 31.

A Gramola celebrará una Foliada Mix desde las 13.00 horas en las dos jornadas, mientras que el Momo contará con diversas actividades como tatuajes, cortador de jamón y hasta un concurso de jerseys navideños en los dos días.

Tanto Borriquita de Belém como el Modus Vivendi programan desde las 13.00 horas actuaciones de los DJs Vila's People y Roma, respectivamente para el 24, y a la charanga Compostela Band para los dos el 31.

Finalmente, Chocolate completa la oferta con sesión vermú (de 13 a 16.00 horas) y tardeo (de 16 a 20.00 horas) en ambos días, al que se añade su fiesta de Aninovo en Fin de Año.