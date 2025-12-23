Portosur y Ruafer comprarán los dos suelos municipales para construir 72 viviendas protegidas

La venta de cuatro parcelas de suelo municipal para construir vivienda protegida en la capital gallega ha recibido una respuesta desigual por parte de los promotores inmobiliarios. La Xunta de Goberno local declaró ayer desierto el concurso para vender dos de ellas y adjudicó a Portosur Sociedade Cooperativa Galega y a Construcciones Ruafer los otros dos suelos.

El plazo para presentar ofertas terminó a principios del pasado mes de octubre y ninguna empresa se interesó por dos de las parcelas que se situaban en el norte de la ciudad (en A Muiña y As Cancelas). Sí se recibieron varias ofertas para pujar por los dos solares que se ofrecían en la zona de O Restollal, que ayer quedaron finalmente adjudicados. Con la operación de venta de las cuatro fincas, Raxoi pretendía ingresar 6, 15 millones de euros, pero a las arcas públicas finalmente sólo llegarán unos 2,18 millones.

Los dos lotes adjudicados

Portosur compra el denominado lote 3, un suelo situado en Tras Paxonal (entre las calles Josefa Iglesias Vilaverde y Manuel Ceruelo) por unos 761.000 euros sin IVA. La parcela tiene una superficie de 1.250 metros cuadrados y una edificabilidad que supera los 4.000, por lo que pueden construirse 33 viviendas. Mientras que Construcciones Ruafer adquiere el lote cuatro situado en la rúa Agustín Sixto Seco. La finca abarca una extensión de 1.280 metros cuadrados con edificabilidad de más de 4.500 metros para un máximo de 39 viviendas. La promotora inmobiliaria pagará al Concello 1,4 millones de euros (sin IVA) por este suelo.

Los objetivos

Con el procedimiento de venta de suelo municipal, el Concello de Santiago manifestó perseguir un doble objetivo. De un lado, los promotores que se han hecho con los terrenos tendrán que destinarlos a la construcción de vivienda protegida. En las cuatro parcelas se estimaba que podrían construirse 152 pisos. En las dos que finalmente han sido adjudicadas se levantarán 72 viviendas. De otro, con el dinero recaudado Raxoi piensa invertir en la compra y rehabilitación de inmuebles, con la idea de que la vivienda protegida llegue también a las zonas más céntricas de la ciudad y no sólo a la periferia.