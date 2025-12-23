Los Policías locales votan a favor del acuerdo con el Concello y volverán a realizar horas extra

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se mostraba en la mañana de ayer «muy optimista» y consideraba que el acuerdo que ponga fin al conflicto con bomberos y policías podrá formalizarse «antes de acabar el año». La regidora compostelana realizó estas declaraciones horas antes de la asamblea en la que los agentes de la Policía Local iban a decidir si volvían a realizar las horas extraordinarias. La renión comenzó pasadas las 22.00 horas y algo antes de las doce de la noche los participantes votaron a favor de ratificar el pacto con el Concello. Desde hoy se retomará la normalidad y los agentes volverán a realizar turnos extraordinarios para paliar el déficit de plantilla que arrastra el cuerpo desde hace años, ante los límites que establece la tasa de reposición de efectivos que se jubilan.

Principio de acuerdo

El pasado miércoles, el Concello y los sindicatos alcanzaron un principio de acuerdo para atajar el conflicto abierto en relación a sus condiciones laborales. El pacto implicará que los agentes cobrarán un 25% más por la hora extraordinaria, que hasta ahora se les pagaba a un precio inferior de la ordinaria. También se realizará una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para determinar exactamete qué complementos (nocturnidad, festividad) debe de cobrar cada trabajador.

La negativa a cubrir las horas ha dejado al parque de Bomberos prácticamente inoperativo durante varios días y han tenido que venir efectivos de otras localidades a atender incendios en Santiago. La ausencia de policías locales también ha obligado al Ayuntamiento a cerrar el túnel del Hórreo en distintas ocasiones, dado que no se disponía de personal suficiente para atender las pantallas del tráfico.

Oferta "generosa"

«Hicimos una propuesta generosa y razonable, hubo un debate, que es siempre un debate positivo y se recogieron cuestiones que se dijeron y en los próximos días habrá noticias al respecto», manifestó. Con todo, concluyó indicando que el acuerdo «podría alcanzarse antes de finalizar el año», y una vez se formalice aún «hay que ponerse a trabajar en el texto definitivo».