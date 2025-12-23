Regresa la Festa do Apego con música y teatro para las familias en Santiago

Santiago celebrará el próximo sábado 27 de diciembre una nueva edición de la Festa do Apego, una de las citas navideñas más esperadas por las familias compostelanas. El evento tendrá lugar en el Auditorio de Galicia, con actividades programadas de 12.00 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas, y contará con entrada gratuita hasta completar aforo.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, presentó el programa acompañada por la técnica del Departamento de Lingua, Marta Besada. Destacó que se trata de la novena edición de una iniciativa que combina ocio familiar y promoción del gallego desde la infancia. Sanmartín subrayó que la Festa do Apego ofrece «espectáculos de altísima calidade e para todos os gustos» y animó a la ciudadanía a participar en la jornada.

La regidora puso en valor el programa Apego como una herramienta clave para fortalecer el uso del gallego desde edades tempranas, al permitir «facer comunidade» y «socializar en galego». Asimismo, agradeció la implicación de las familias participantes e invitó a nuevas a sumarse a un proyecto que impulsa la transmisión intergeneracional y la «socialización no noso idioma na primeira infancia».

Entre las principales novedades de esta edición destaca el estreno de dos espectáculos: A árbore dos desexos, un cuento musicado de la banda compostelana Pillaband, ganadora del Premio Martín Codax 2023 en la categoría infantil, y Voo, una propuesta de teatro físico y musical de la compañía Teatro ó Cubo, con Sofía Espiñeira y Uxía Algarra.

El cierre de la jornada correrá a cargo de Bibopalula, espectáculo musical basado en la exitosa serie de animación en gallego de la plataforma xabarin.gal. Marta Besada destacó que se trata de «un agasallo moi especial cheo de cancións, coreografías e efectos especiais» y que será la primera vez que Bibopalula actúe en Compostela en una programación abierta al público.

Durante todo el día, las familias podrán disfrutar además de cuentacuentos, juegos, recursos educativos, espacios de lectura y zonas de juego tradicional, consolidando la Festa do Apego como el evento que pone el broche final a la programación anual del programa municipal Apego.

En cuanto al balance del programa, la alcaldesa recordó que Santiago fue uno de los municipios impulsores del proyecto en 2015 y que actualmente cuenta con 748 familias inscritas, con un crecimiento sostenido en la participación. «Durante todo o ano, no Espazo Apego as crianzas de 0 a 6 anos do noso concello poden gozar dun contorno de socialización en galego», señaló Sanmartín, que destacó el creciente interés por las actividades gratuitas que se desarrollan a lo largo del año.

Además, la Festa do Apego contará con espacios de asesoramiento a familias, muestras de juegos de mesa en gallego, librerías especializadas en literatura infantil y zonas de juego libre y monitorizado, con el objetivo de ofrecer una experiencia participativa y educativa. Estos espacios refuerzan el carácter comunitario del encuentro y convierten el Auditorio de Galicia en un punto de encuentro intergeneracional en torno al ocio, la cultura y el uso cotidiano del gallego durante la Navidad.