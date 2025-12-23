Finais de febreiro, os prazos que manexa Raxoi para volver solicitarlle á Xunta a declaración de zona tensionada
O luns 12 de xaneiro preséntase a nova documentación diante da mesa sectorial de vivenda
O concelleiro de Vivenda, Iago Lestegás, anunciaba este martes a data da próxima reunión da mesa sectorial de vivenda. Unha xuntanza na que se vai presentar a nova documentación da solicitude para que o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) declare o Concello de Santiago zona de mercado residencial tensionado.
O obxectivo do goberno local é poder regular o mercado de vivenda copando os prezos do alugueiro para facilitar o acceso da veciñanza a unha residencia, "dereito fundamental" recollido na Constitución Española, como lembrou o edil.
Lembrando a primeira negativa do IGVS a esta declaración, o concelleiro quixo destacar que Raxoi non desiste no intento de "conseguir que a Xunta, que é quen ten as competencias de vivenda, regule o mercado", e non deixou de sinalar que esa primeira negativa non se sustenta en deficiencias do estudo elaborado pola Universidade da Coruña, nin en que ese primeiro informe "non cumprise os requisitos legais" senón en que "o PP usa o goberno autonómico para facerlle oposición ao goberno de Santiago".
Unha vez revisada a documentación pola mesa sectorial abrirase un período de 20 días para a achega de alegacións e a incorporación das mesmas se se considera necesario e, xa despois, volverase presentar a solicitude no organismo da Xunta. Unha petición que leva agora nos seus informes "só datos oficiais" como reclamaba a Administración autonómica. Unha vez máis Lestegás insistiu en que a lei obriga a presentar "datos obxectivos" mais non require que tan só sexan oficiais.
Reelaboración da documentación pese ao "desacordo"
O edil Iago Lestegás lembrou que unha vez rexeitada pola Xunta a petición de Compostela como zona tensionada "ignorando as explicacións" dadas en xuño polo Concello e asumindo o desestimento da solicitude "sen referencias xurídicas", Raxoi situouse na encrucillada de acudir á xustiza (logo de ser desestimado tamén pola Xunta o recurso de reposición) ou reelaborar a proposta.
"Aínda que con profundo desacordo", o goberno local optou por esta segunda vía. O que o 12 de xaneiro se vai presentar ante a mesa sectorial de vivenda contén datos procedentes de órganos de distintas administracións, como poden os institutos de estatística autonómico e estatal ou do ministerio correspondente.
A nova documentación consta dun texto sobre o procedemento preparatorio do informe e unha memoria xustificativa, "só con datos oficiais, se ese era o problema xa non hai problema", remarcou Lestegás para deslizar "a ver se non buscan outra escusa". O documento engade de novo datos relativos aos prezos do alugueiro en relación con IPC, a suba no custe dos arrendamentos nos últimos anos, especialmente logo da crise inmobiliaria de 2008, e o incremento nas rendas familiares. O primeiro sitúase arredor dun 70% máis caro, mentres o segundo só medra en torno ao 30%.
"Non hai dúbida de que se cumpren todas as 'eivas' que sinalou a Xunta na anterior solicitude", asegurou o edil Lestegás, e denunciou que "a dereita non quere que se conteña a escalado no tensionamento do mercado do alugueiro". Fronte a isto reafirmou o interese do goberno de Santiago por "adoptar decisións valentes e medidas eficaces" para conter esta escalada. "Non actuar non é unha opción, a vivenda é un dereito".
