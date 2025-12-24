La AEMET alerta que esta Nochebuena y Navidad serán las más frías desde 2010: ¿Qué tiempo hará en Santiago?

La Nochebuena y la Navidad de este año serán los días más fríos en el conjunto de España desde el año 2010, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Tras un diciembre en general suave, en el que se han registrado durante la mayor parte del tiempo temperaturas superiores a las normales (tomando como referencia el período 1991-2020), desde el pasado fin de semana las temperaturas bajaron notablemente, lo que dará lugar a la primera semana de Navidad más fría desde el año 2010.

En este sentido, la agencia recuerda que un comienzo de Navidad tan frío como el de este 2025 no es habitual en los últimos años y que cada vez será menos frecuente.

"La primera semana de Navidad es 2.1ºC más cálida que a mediados del siglo XX. No es imposible pero parece muy poco probable vivir navidades tan frías como en 1962", ha compartido la AEMET a través de sus redes sociales.

Tiempo en Santiago

Si bien se esperan dos jornadas frías, la AEMET no prevé lluvias para esta Nochebuena en Santiago, por lo que los compostelanos podrán disfrutar, aunque abrigados, de los vermús-tardeos programados en distintos puntos del casco histórico de la capital gallega. La temperatura máxima alcanzará los 13º y la mínima los 4º.

Por su parte, para el día de Navidad las temperaturas descenderán a los 9º de máxima, mientras que la mínima será de 3º y desde las 18.00 horas las probabilidades de lluvia serán del 80%, por lo que es probable que la jornada se despida pasada por agua en Compostela.