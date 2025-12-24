La AEMET alerta que esta Nochebuena y Navidad serán las más frías desde 2010: ¿Qué tiempo hará en Santiago?
Los compostelanos podrán disfrutar, aunque abrigados, de los vermús-tardeos programados en distintos puntos del casco histórico de la capital gallega para celebrar Nochebuena
No se esperan precipitaciones hasta bien entrada la tarde del día de Navidad
La Nochebuena y la Navidad de este año serán los días más fríos en el conjunto de España desde el año 2010, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Tras un diciembre en general suave, en el que se han registrado durante la mayor parte del tiempo temperaturas superiores a las normales (tomando como referencia el período 1991-2020), desde el pasado fin de semana las temperaturas bajaron notablemente, lo que dará lugar a la primera semana de Navidad más fría desde el año 2010.
En este sentido, la agencia recuerda que un comienzo de Navidad tan frío como el de este 2025 no es habitual en los últimos años y que cada vez será menos frecuente.
"La primera semana de Navidad es 2.1ºC más cálida que a mediados del siglo XX. No es imposible pero parece muy poco probable vivir navidades tan frías como en 1962", ha compartido la AEMET a través de sus redes sociales.
Tiempo en Santiago
Si bien se esperan dos jornadas frías, la AEMET no prevé lluvias para esta Nochebuena en Santiago, por lo que los compostelanos podrán disfrutar, aunque abrigados, de los vermús-tardeos programados en distintos puntos del casco histórico de la capital gallega. La temperatura máxima alcanzará los 13º y la mínima los 4º.
Por su parte, para el día de Navidad las temperaturas descenderán a los 9º de máxima, mientras que la mínima será de 3º y desde las 18.00 horas las probabilidades de lluvia serán del 80%, por lo que es probable que la jornada se despida pasada por agua en Compostela.
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Vueling refuerza su apuesta por el aeropuerto de Santiago: lanza nuevas rutas con Ibiza, Jerez y Marrakech
- Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
- Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos
- Área Central anuncia para este viernes la apertura más esperada del año