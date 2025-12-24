Discotecas y pubs exigen al Concello de Santiago que controle las fiestas ilegales en Nochebuena y Fin de Año

La Federación de Asociaciones Provinciales de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas de Galicia (Fesdiga) ha presentado una denuncia formal ante el Concello de Santiago en la que advierte sobre la celebración de fiestas y eventos navideños sin autorización municipal, una práctica que, según la entidad, supone un grave riesgo para la seguridad de los asistentes y una competencia desleal para los locales que cumplen la normativa.

En su escrito, Fesdiga señala que durante las Navidades numerosos establecimientos y colectivos organizan actividades festivas no amparadas por su licencia, en ocasiones incluso en inmuebles públicos cedidos por las administraciones, sin contar con los permisos exigidos ni cumplir los requisitos técnicos, sanitarios y de seguridad obligatorios. La federación recuerda que algunos de estos locales carecen incluso de licencia de apertura o declaración responsable, lo que incrementa el riesgo para los participantes. La entidad alude a precedentes trágicos como el ocurrido en el Madrid Arena para subrayar la necesidad de que no se permitan este tipo de eventos extraordinarios sin el correspondiente control administrativo.

Obligación legal de autorización para fiestas extraordinarias

Fesdiga recuerda que la Ley 10/2017 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Galicia establece que las fiestas extraordinarias, como las de Nochevieja o la noche de Reyes, requieren una autorización municipal específica, independientemente de que el local esté abierto habitualmente al público.

Para obtenerla, los organizadores deben acreditar, entre otros requisitos, una memoria detallada del evento, un plan de seguridad y autoprotección, asistencia sanitaria, estudios de impacto acústico, póliza de responsabilidad civil, certificaciones contra incendios y el pago de las tasas correspondientes, además de disponer de licencia de apertura en vigor.

La federación subraya que la propia ley atribuye a los ayuntamientos la competencia para autorizar y controlar estos espectáculos, por lo que considera responsable al Concello de Santiago de impedir la celebración de fiestas ilegales. En este sentido, recuerda que la normativa autonómica califica como infracción muy grave la organización de espectáculos sin autorización, con sanciones que pueden oscilar entre 30.001 y 600.000 euros, además de la clausura temporal, la inhabilitación de la actividad o incluso el cierre definitivo del establecimiento.

Propuesta de un Plan de Seguridad Navideño

Ante esta situación, Fesdiga propone la puesta en marcha de un Plan de Seguridad Navideño hasta el 6 de enero, que incluya una mayor coordinación entre la Policía Local, los técnicos municipales, otras administraciones públicas y las fuerzas de seguridad, así como un refuerzo de los efectivos policiales durante las noches más señaladas. El plan tendría como objetivo la detección, control, disuasión y sanción de las fiestas ilegales, con la apertura de actas e expedientes sancionadores a los infractores.

En su escrito, la federación solicita al Ayuntamiento que adopte estas medidas para garantizar la seguridad y la salud de las personas, impedir la celebración de actividades festivas sin autorización y permitir a Fesdiga personarse como parte interesada en los expedientes sancionadores que se abran, así como recibir información sobre las actuaciones y resoluciones adoptadas.