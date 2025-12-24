Seis beléns con moito encanto que paga a pena ver en Santiago
O nacemento de San Fiz de Solovio ou o familiar de Conxo son dos máis populares da capital galega
Ademais dos mercados e da decoración de Nadal e das múltiples actividades programadas durante estes meses de decembro e xaneiro en Santiago, o Nadal non sería o mesmo sen os seus beléns.
Na capital galega, estes nacementos contan cunha gran tradición, converténdose nun dos principais atractivos turísticos destas datas e cativando por igual a veciñanza e as persoas visitantes. Un dos máis populares é o Belén de San Fiz de Solovio, que conta con máis de 500 figuras e representa diferentes escenas, con pezas en movemento con efectos especiais de iluminación e son, un río con auga corrente e ata o paso do día á noite. A todo isto hai que sumarlle a súa atractiva contorna: a igrexa de San Fiz.
Por outra banda, está o Belén familiar de Conxo, que celebra este ano a súa 79ª edición, sendo un dos pesebres familiares máis antigos de Santiago. Conta cun total de 1.182 pezas, 40 metros de murallas, 39 escenas representadas e cinco espazos con auga natural, así como 44 palmeiras, dúas figueiras, un salgueiro chorón, outro oliveiro, 17 paxaros tallados a man, 17 cisnes e patos, 28 Reis Magos con luz na procura da estrela guía e once pombas talladas en madeira.
Xunto ao de Conxo, o Belén familiar de Mallou é outro dos nacementos de carácter familiar máis emblemáticos de Compostela. Con máis de 1.500 pezas, a familia leva expoñéndoo desde hai máis de 50 anos no local anexo á súa vivenda, na rúa de Mallou, 24.
A Catedral de Santiago conta con dous beléns durante este Nadal: por unha banda, o Belén Popular, con 530 figuras realizadas de xeito artesanal, algunhas delas con automatismos; e, por outra, o Belén Napolitano, que, do mesmo xeito ca o anterior, tamén dispón de figuras en movemento. Este último conta con 500 figuras e unha superficie de 50 metros cadrados.
Tamén é moi coñecido o belén artesanal do Pazo de Raxoi, que ocupa 21 metros cadrados do Salón Nobre. Formado por máis de 100 figuras de gran tamaño, súa ambientación recrea pasaxes do nacemento de Xesús e da vida tradicional no campo.
