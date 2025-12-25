La Salle amplía el pacto ‘antimóviles’ a más cursos y otros centros lo replican

El año pasado por estas fechas las familias del colegio de La Salle lanzaron una iniciativa pionera en Galicia: un pacto para limitar el uso temprano de teléfonos móviles con datos entre los niños, con el objetivo de evitar los efectos nocivos en el desarrollo de los menores. La propuesta suscitó interés en otros centros de Santiago, y doce meses más tarde en su lugar de origen se está trabajando para ampliarla a niveles educativos anteriores, mientras que en otros colegios se está replicando por primera vez este curso.

Fernando Rodríguez de la Torre, miembro de la junta directiva del Anpa de La Salle y experto en redes sociales, recuerda que entre sexto de Primaria y primero de ESO el porcentaje de alumnos con telefóno móvil pasaba del 10 % al 99 %. Tras el lanzamiento del pacto a finales del pasado curso, se adhirieron un 76 % de las familias del último nivel de Primaria. Así, afirma que «non sacamos estadísticas, porque non pasamos a enquisa aínda, pero hoxe hai un grupo importante de nenos que non teñen móbil, ou que o teñen sen datos», ya que más que el dispositivo preocupa el acceso a determinados contenidos.

Extender la iniciativa a otros cursos y centros

Visto el resultado de la iniciativa, relata que acaban de empezar a extender la campaña a cuarto, quinto y sexto de Primaria porque «hai moitos nenos neses cursos que xa teñen móbil». Rodríguez añade que «é algo preocupante que un neno de terceiro de Primaria teña móbil, sobre todo porque os datos din que cada día se accede máis novo á pornografía e son nenos que non están preparados para ese tipo de contido». Muchos padres compran teléfonos a sus hijos «por presión social», con lo que «agora buscamos trasladar esa presión social ao lado contrario», destaca.

Tras la celebración de una reunión con familias de otros centros educativos de la ciudad, algunos decidieron impulsarla entre su alumnado. Es el caso del Anpa del colegio Manuel Peleteiro, que en octubre de este año lanzó la iniciativa con «muy buena acogida», según explica su presidenta, Elena Rivas. «La tenencia de móvil en primero de la ESO en nuestro cole es de un 70 %, y de más de un 90 % en segundo», apunta. Tras proponer el pacto en sexto de Primaria, cifra en un 60 % la cantidad de padres de niños que antes no tenían móvil que lo han suscrito, con lo que calcula que cuando pasen a Secundaria «cerca de la mitad de los niños no tendría móvil».

En Peleteiro decidieron impulsar el pacto tras desarrollar un plan de bienestar digital, a través del que diferentes expertos relataron los peligros de la exposición temprana a las tecnologías. «Hemos visto cómo se dispara el acceso a porno mucho antes o los problemas que se generan para relacionarse más adelante. Nos ha llevado a pensar cuál es el riesgo que corremos y cuál es el beneficio de darles el acceso al móvil más tarde», subraya.

La formación, clave

Por su parte, la Federación de Anpas de Compostela prefiere no valorar el impacto de este tipo de iniciativas porque «non nos parece oportuna». Su presidenta, Esther Martínez, considera que «nós temos que promover a formación das familias para que cada un tome a decisión que considere», pero en cualquier caso cree que son cuestiones que se ciñen al ámbito privado.

De este modo, recuerda que la entidad celebró unas jornadas con expertos para tratar esta problemática en octubre e invita a hacer «unha lectura máis profunda». Martínez aboga por «dar as ferramentas formativas e as competencias necesarias ao alumnado, e tamén que as familias poidamos adquirilas para poder acompañar nese proceso do uso das tecnoloxías». En esta línea, ejemplifica que «se non sabes nadar, non che deixan ir á auga, pero se non che ensinan a nadar, aínda que vaias á auga con 18 anos, afogas igual que con 15».

Rodríguez de la Torre comparte esta visión al valorar que «a parte fundamental disto é a educación. As novas tecnoloxías teñen que utilizalas, porque no futuro van ter que facelo. O que nós consideramos é que son demasiado pequenos para ter un dispositivo por eles mesmos», indicando que en La Salle hace nueve años que ofrecen formación a los padres. También en Peleteiro Elena Rivas alude al plan de bienestar digital y al tratamiento de cuestiones como el bullying a través del móvil. Mientras, todos siguen con interés normas como la aprobada en Australia, donde recientemente se ha prohibido el acceso a redes sociales antes de los 16 años de edad.