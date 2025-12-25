Dor en Santiago pola morte de Conchita Suárez García, socia de honra da Asociación do Traxe Galego

Santiago lamenta neste día de Nadal a perda de Concepción Suárez García, socia de honra da Asociación do Traxe Galego e persoa moi querida por toda a comunidade, especialmente na rúa San Pedro de Mezonzo, onde residía. Viúva de Manuel Delgado Reboredo, Conchita Suárez, como era coñecida, destacou pola súa gran implicación na exaltación do traxe galego e pola súa inestimable colaboración na enseñanza do bordado dos nosos traxes tradicionais durante moitos anos, transmitindo saber e tradición a novas xeracións.

O corpo de Concepción atópase no tanatorio municipal de Boisaca, e o funeral celebrarase este venres 26 de decembro, ás 16.30 h, na capela do tanatorio. A continuación, recibirá cristiá sepultura no cemiterio municipal de Boisaca. A súa labor e dedicación ao Traxe Galego deixan un legado que será lembrado por todos os que tiveron a sorte de coñecela e aprender ao seu carón.