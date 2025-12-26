Santiago
Os albergues da rede do Xacobeo rexistran un aumento de máis do 3 %
A cifra chega a 261.000 noites e o Camiño Francés segue como ruta máis demandada
A falta de coñecer os datos do mes de decembro e xa superadas as 500.000 compostelas entregadas, os albergues da Xunta da Rede Pública do Xacobeo suman un total de 261.073 noites que se distribúen nos once primeiros meses de 2025. Son 8.244 estancias máis que no mesmo período de 2024, o que se traduce nun incremento do 3,2 %, segundo datos do goberno galego.
Máis de 30.000 estadías de maio a setembro
Por meses, agosto foi o de maior afluencia con 38.799 noites rexistradas, seguido de xullo, con 35.190; setembro, con 32.662; maio, con 32.594 e xuño con 31.907 noites. Deste xeito, no período maio-setembro supérase a media de 30.000 estadías en cada un destes meses.
A Xunta destaca que «o número de noites alcanzado particularmente nos meses de maio e setembro confirman o avance nos esforzos de desestacionalización». Ademais, engaden que nisto abundan tamén os datos relativos aos meses de abril, con 28.515 noites –malia que aquí habería que incluír o efecto da Semana Santa– e outubro, no que se fixeron 27.492 noites en albergues públicos.
O Camiño Francés, ruta preferida
Por rutas, o Camiño Francés confírmase como a máis demandada, con 107.274 noites rexistradas entre os meses de xaneiro e novembro, 288 máis que no período de 2024. Seguen os albergues do Camiño Portugués, nos que se fixeron 57.281 estadías, experimentando o maior crecemento en termos absolutos con respecto ao mesmo período do ano anterior con 4.129 máis; os do Inglés, con 20.270 noites, o segundo de maior incremento con 3.163 máis; o Camiño Mozárabe-Vía da Prata, con 18.588; e o Camiño Primitivo, no que se fixeron 17.847 noites.
O mes de maior afluencia no Camiño Francés foi xullo; no Portugués, Inglés e Primitivo foi agosto, mentres que na Vía da Prata correspondeuse con maio.
