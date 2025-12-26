Postais dende Raxoi
As Hortas: lugar de paso e de permanencia
Gonzalo Muíños
A luz morna dos farois dunha rúa enxebre. Bastante discreta e silenciosa. A lúa, de fondo, contempla as Hortas como o que é: un camiño de moitos dos que alcanzan ao Obradoiro, unha ruta diaria para os que aí vivimos na que, de cando en vez, o son das pisadas e as conversas entre veciños, é interrompido polo traqueteo dun coche que circula sobre o empedrado. Aquí nace o camiño de Fisterra, o que non promete chegar senón aprender a partir.
Durante séculos foi horta e extramuros. Fronteira viva entre a cidade que rezaba e a que cultivaba, entre a pedra sagrada e a terra traballada. Hoxe apenas queda daquela división social e material, máis que os selos na simboloxía das casas: conchas que indican que certa vivenda pertencía ao Cabildo, cálices que sinalan unha antiga propiedade do Concello; ou a placa que lembra que esta mesma rúa, onde residentes e peregrinos coincidimos no pisar acelerado nun camiño que unhas veces comeza e outras acaba, tamén foi fogar do Díaz Pardo. Unha rúa, polo tanto, na que tamén comezou a historia de quen fixo de Galicia unha forma de pensar, de crear e de estar no mundo.
En Santiago, unha cidade que se fai andando, entre luces cálidas, espazos compartidos e memoria en cada pedra que fala, a rúa das Hortas continúa a ser lugar de paso e de permanencia. De inicio e de regreso. O que, afortunadamente, fago eu cada día.
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Vueling refuerza su apuesta por el aeropuerto de Santiago: lanza nuevas rutas con Ibiza, Jerez y Marrakech
- Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos
- Área Central anuncia para este viernes la apertura más esperada del año
- Todo listo en el casco histórico de Santiago para el esperado vermú-tardeo navideño: 'Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa
- The Rapants convocan una gran fiesta en Santiago para el rodaje de su nuevo videoclip: 'Necesitamos que formedes parte desto