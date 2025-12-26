Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y Vigo tras una incidencia

Viernes de tráfico y atascos, también en el ferrocarril. Una «incidencia que afecta a la señalización» ha obligado a interrumpir la circulación entre Vigo-Urzáiz y Santiago de Compostela.

El corte del Eje Atlántico ha afectado a cinco servicios diferentes que estaban ya en recorrido o iban iniciarlo. Se trata del último AVE del día entre Vigo y Madrid (4384 que debía salir a las 17.25) y otros cuatro servicios de Media Distancia.

Trenes afectados: Vigo->Santiago: - AVE 04384 17:25 vía 3 - MD 09172 17:40 vía 4 - MD 09182 18:15 vía 4 Santiago->Vigo - MD 09173 17:33 vía 1 - MD 09183 (en tránsito desde coruña) 18:33

Desde la cuenta del gestor ferroviario en X (antiguo Twitter) informaban que su personal ya se encontraba trabajando para solucionar la incidencia

Sobre las 19.40 horas, unas dos horas después de que se detectase la incidencia, la circulación ferroviara se ha restablecido de manera gradual. Así lo ha detallado Adif, que ha apuntado que los trenes todavía pueden registrar retrasos.

Según ha informado Renfe, la incidencia afectó a todos los servicios de Alta Velocidad y Media Distancia que circulaban entre ambas estaciones. En estos momentos los trenes recuperan su frecuencia de paso paulatinamente.