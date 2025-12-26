Llega la noche más esperada del año con Leticia Sabater, Olympus y Kike Varela: a veinte minutos de Santiago

Son muchas las fiestas que estos días celebran de forma adelantada la noche de Fin de Año, pero pocas cuentan con un cartel como el de esta fiesta de Calo, en Teo.

Bautizada como Eskalo Fest, el Campo da Festa de esta localidad gallega celebrará este viernes, 26 de diciembre, la "noite máis esperada antes do cambio do ano".

La cita, organizada por la Comisión de Festas de Calo, se desarrollará en una carpa climatizada que contará con servicio de barra toda la noche y promete hasta ocho horas de música, "boas vibras" y mucha fiesta.

Entre sus platos fuertes, contará con las actuaciones de Leticia Sabater y la orquesta Olympus.

En la cita no faltarán ritmos latinos, de la mano de Los Coleguitas de Venezuela, ni más verbeneros, con la actuación de la Discomóvil CDC.

Completan el cartel conocidos DJs como Kike Varela, Magán o Son1c, que serán los encargados de prolongar la noche hasta las seis de la mañana.

Horarios del Eskalo Fest

Estos son los horarios de las actuaciones programadas en el Eskalo Fest:

CDC , de 22 a 23.00 horas

, de 22 a 23.00 horas Los Coleguitas de Venezuela , de 23 a 00.00 horas

, de 23 a 00.00 horas Orquesta Olympus , de 00.00 a 2.00 horas

, de 00.00 a 2.00 horas Campanadas , de 2 a 2.15 horas

, de 2 a 2.15 horas Leticia Sabater , de 2 a 3.00 horas

, de 2 a 3.00 horas DJ Son1c , de 3 a 4.00 horas

, de 3 a 4.00 horas DJ Magán , de 4 a 5.00 horas

, de 4 a 5.00 horas DJ Kike Varela, de 5 a 6.00 horas

Las entradas para el evento se vendieron en las últimas semanas de forma anticipada en Ataquilla -10 euros-, mientras que las últimas entradas, hasta completar aforo, se venderán por 15 en la puerta.