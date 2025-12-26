El PSOE de Santiago denuncia retrasos en el pago de las nóminas a los trabajadores del Concello

El Concello de Santiago enfrenta un nuevo episodio de tensión por el retraso en el pago de las nóminas a las trabajadoras y trabajadores de la administración municipal, un problema que ha vuelto a situar bajo la lupa la gestión del gobierno encabezado por la alcaldesa Goretti Sanmartín. La situación, que ha generado preocupación entre los empleados y sus familias, ha sido denunciada con firmeza por la concejala del Grupo Municipal Socialista Marta Abal, quien calificó el hecho como un nuevo «fito histórico» negativo en la historia del Concello.

«O goberno de Goretti Sanmartín vai de fito histórico en fito histórico. Só dúas veces na historia do Concello de Santiago non se cobrou o salario a estas alturas do mes de decembro», declaró Abal, que señaló la excepcionalidad de este retraso y la magnitud del impacto que supone para quienes dependen de sus salarios para cubrir gastos básicos y compromisos familiares durante el mes más sensible del año.

La concejala recordó que este tipo de retrasos solo se habían producido en dos ocasiones en la historia reciente del Concello. La primera, durante un gobierno del Partido Popular liderado por Conde Roa, que finalmente abonó los salarios el 30 de diciembre. «A primeira vez foi cun goberno do Partido Popular, o goberno de Conde Roa, que pagou ás traballadoras e traballadores o día 30 de decembro. A segunda vez estamos a inaugurala neste ano 2025», añadió Abal.

Subrayó que este nuevo retraso se produce en plena temporada navideña, cuando la puntualidad de los pagos adquiere un carácter especialmente sensible. Criticó duramente la «falta de responsabilidade» del ejecutivo local y denunció que, lejos de asumir su parte de culpa, el gobierno de Sanmartín ha recurrido a excusas técnicas para justificar la demora. «Como ven sendo habitual, o goberno de Goretti Sanmartín bota balóns fóra: a culpa é do aplicativo de nóminas; eles pasaban por alí», señaló Abal, que puso de relieve la falta de respuestas concretas y la percepción de desinterés por la gestión interna.

La socialista también cuestionó la capacidad de la alcaldesa para atender las necesidades tanto de los trabajadores como de los ciudadanos: «Está claro que o goberno de Goretti Sanmartín nin está nin se lle espera para as veciñas e veciños de Santiago de Compostela, pero tampouco está nin se lle espera para as traballadoras e traballadores do Concello de Santiago».

Desde el Grupo Municipal Socialista, Marta Abal reclama explicaciones claras y la asunción de responsabilidades políticas por parte del gobierno local. Asimismo, exige que se implementen medidas que garanticen que retrasos como este no vuelvan a repetirse, destacando la necesidad de transparencia y planificación en la gestión municipal.

El retraso en el pago de las nóminas llega apenas días después de que el pleno del Concello aprobase la regularización de las horas extraordinarias de policías y bomberos entre junio y octubre de 2025, así como las gratificaciones pendientes del resto del personal municipal. Aunque esta medida fue valorada positivamente por buena parte de la plantilla y la oposición socialista, el aplazamiento de los salarios ordinarios evidencia que persisten problemas en la gestión financiera y administrativa del Concello.