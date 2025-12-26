Reconocimiento unánime a Sánchez del Río con el premio Domingo Fontán

Miguel Ángel Sánchez del Río ha sido elegido ganador del IX Premio Domingo Fontán de investigación histórica (2024-2025), galardón bianual dotado con 2.000 euros, que organizan la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (Rseaps), la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el Consorcio de Santiago.

Argumentos del jurado

Según el jurado, que decidió conceder el premio por unanimidad, encabezado por el presidente de la Rseaps, Francisco Loimil Garrido, el trabajo ‘Dadles vosotros de comer. Asistencia y nutrición en la Cocina Económica de Santiago de Compostela (1891-1923)’ se hizo acreedor del Domingo Fontán porque su tema «tiene una gran importancia y relevancia social en este momento, porque está muy bien documentado y tiene muy buena factura académica, es un estudio de un elemento relevante de la historia contemporánea de la ciudad, y en la época que menos se conoce».

Además, los miembros del jurado valoran que «refleje un momento histórico muy relevante de transición hacia la modernidad, en el que la caridad del Antiguo Régimen da paso a la articulación de la sociedad civil», así como que sea un trabajo «bien definido y significativo en el contexto histórico, que utiliza fuentes primarias adecuadas y bibliografía académica actualizada, claro, preciso y sin errores».

Sánchez del Río asegura que «es un honor»

El galardonado calificó este premio como «una alegría entrañable, al ser antiguo alumno de la Escuela de Mecanografía de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y del Conservatorio allí ubicado». «Aunque pueda parecer un tópico», añadió, «es un honor entrar a formar parte de la nómina de galardonados con el Domingo Fontán, en la que hay nombres de prestigiosa y reconocida trayectoria académica».