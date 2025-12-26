Santiago
Reconocimiento unánime a Sánchez del Río con el premio Domingo Fontán
El jurado le otorga el galardón por su trabajo sobre la historia de la cocina económica de Santiago
Miguel Ángel Sánchez del Río ha sido elegido ganador del IX Premio Domingo Fontán de investigación histórica (2024-2025), galardón bianual dotado con 2.000 euros, que organizan la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (Rseaps), la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el Consorcio de Santiago.
Argumentos del jurado
Según el jurado, que decidió conceder el premio por unanimidad, encabezado por el presidente de la Rseaps, Francisco Loimil Garrido, el trabajo ‘Dadles vosotros de comer. Asistencia y nutrición en la Cocina Económica de Santiago de Compostela (1891-1923)’ se hizo acreedor del Domingo Fontán porque su tema «tiene una gran importancia y relevancia social en este momento, porque está muy bien documentado y tiene muy buena factura académica, es un estudio de un elemento relevante de la historia contemporánea de la ciudad, y en la época que menos se conoce».
Además, los miembros del jurado valoran que «refleje un momento histórico muy relevante de transición hacia la modernidad, en el que la caridad del Antiguo Régimen da paso a la articulación de la sociedad civil», así como que sea un trabajo «bien definido y significativo en el contexto histórico, que utiliza fuentes primarias adecuadas y bibliografía académica actualizada, claro, preciso y sin errores».
Sánchez del Río asegura que «es un honor»
El galardonado calificó este premio como «una alegría entrañable, al ser antiguo alumno de la Escuela de Mecanografía de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y del Conservatorio allí ubicado». «Aunque pueda parecer un tópico», añadió, «es un honor entrar a formar parte de la nómina de galardonados con el Domingo Fontán, en la que hay nombres de prestigiosa y reconocida trayectoria académica».
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Vueling refuerza su apuesta por el aeropuerto de Santiago: lanza nuevas rutas con Ibiza, Jerez y Marrakech
- Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos
- Área Central anuncia para este viernes la apertura más esperada del año
- Todo listo en el casco histórico de Santiago para el esperado vermú-tardeo navideño: 'Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa
- The Rapants convocan una gran fiesta en Santiago para el rodaje de su nuevo videoclip: 'Necesitamos que formedes parte desto