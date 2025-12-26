Suspendida la circulación ferroviaria entre Vigo y Santiago por una incidencia en la señalización
El personal de la compañía trabaja en estos momentos para solucionarla a la mayor brevedad posible
E.P.
La circulación ferroviaria entre las estaciones de Vigo Urzaiz y Santiago de Compostela permanece suspendida tras detectarse una incidencia que afecta a la señalización.
Así lo ha confirmado Adif, que ha trasladado que el personal de la compañía trabaja en estos momentos para solucionarla a la mayor brevedad posible.
Según ha informado Renfe, esta incidencia afecta a todos los trenes de Alta Velocidad y Media Distancia que circulan entre ambas estaciones.
