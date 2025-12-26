Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendida la circulación ferroviaria entre Vigo y Santiago por una incidencia en la señalización

El personal de la compañía trabaja en estos momentos para solucionarla a la mayor brevedad posible

Dos trenes de Media Distancia en los andenes de la estación de Santiago

Dos trenes de Media Distancia en los andenes de la estación de Santiago / César Arxina / E.P.

E.P.

La circulación ferroviaria entre las estaciones de Vigo Urzaiz y Santiago de Compostela permanece suspendida tras detectarse una incidencia que afecta a la señalización.

Así lo ha confirmado Adif, que ha trasladado que el personal de la compañía trabaja en estos momentos para solucionarla a la mayor brevedad posible.

Según ha informado Renfe, esta incidencia afecta a todos los trenes de Alta Velocidad y Media Distancia que circulan entre ambas estaciones.

