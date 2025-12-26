Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De Vacas esgota as entradas en Santiago no inicio da xira do seu décimo aniversario

A formación ofrece un concerto o domingo no Auditoriono que revisa os seus éxitos en clave sinfónica xunto ao Coro da Ra e unha orquestra

De Vacas, interpretando unha das súas cancións

De Vacas, interpretando unha das súas cancións / Bernabé

El Correo Gallego

Santiago

O grupo De Vacas ofrece este domingo 28 de decembro ás 20.30 horas no Auditorio de Galicia o primeiro dos cinco concertos da xira Vacanal Sinfónica. A formación musical integrada por Inés Salvado, Faia Díaz, Paula Romero e Guillerme Fernández esgotou as entradas para a primeira parada do tour co que celebra o seu décimo aniversario.

Espectáculo de gran formato

Vacanal Sinfónica é un espectáculo especial de gran formato, para o que De Vacas prepara unha revisión en clave sinfónica e operística dos seus grandes éxitos xunto ás máis de 50 voces do compostelán Coro da Ra, baixo a dirección de Ramón Bermejo, ademais dunha orquestra que interpretará arranxos asinados polo compositor Lucas Rei. A posta en escena está deseñada por As Dúas e Punto. Despois da devandita actuación inaugural en Santiago de Compostela, o grupo continuará en febreiro e marzo con catro novas citas co público noutras tantas localidades galegas.

