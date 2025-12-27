La incidencia de la gripe no cede en Santiago pese a disminuir en Galicia

La actividad gripal en Galicia muestra una tendencia descendente según los últimos datos de la Consellería de Sanidade, alcanzando ya el pico de la temporada. Sin embargo, Santiago se mantiene como la única área sanitaria donde la incidencia no disminuye, generando especial atención de las autoridades sanitarias.

Según el informe de la Consellería de Sanidade correspondiente a la semana del 15 al 21 de diciembre, la tasa de consultas por gripe en atención primaria descendió un 5 % respecto a la semana anterior, situándose en 103,7 consultas por cada 100.000 habitantes. Los grupos más afectados continúan siendo los niños de 0 a 4 años, con 250,3 consultas por 100.000 habitantes, y los jóvenes de 5 a 19 años, con 155,4 consultas por 100.000 habitantes.

En cuanto a los ingresos hospitalarios, la cifra bajó un 12,6 %, pasando de 387 a 339 personas con gripe confirmada. El descenso fue generalizado en todos los grupos de edad, destacando una reducción del 77,7 % en el grupo de 0 a 4 años. Los mayores de 80 años continúan registrando la tasa más alta de ingresos (63,6 por 100.000 habitantes), aunque también con una caída del 50 % respecto a la semana 50.

Mientras todas las áreas sanitarias de Galicia registran un descenso de la incidencia y de los ingresos, el área sanitaria de la capital gallega mantiene sus tasas estables, convirtiéndose en el único territorio donde la actividad gripal no muestra signos de retroceso. Ourense, por su parte, registra un incremento del 25,3 % en ingresos. Desde la Consellería de Sanidade se insiste en extremar las precauciones y vigilar especialmente los centros de salud y hospitales de Santiago ante la estabilidad de los casos.

A pesar de la tendencia decreciente, la Consellería recuerda la importancia del uso de mascarilla, incluso en ausencia de síntomas, en centros de salud, puntos de atención continuada y urgencias hospitalarias. También se recomienda mantener la protección en unidades con pacientes vulnerables, como cuidados intensivos, reanimación, pacientes oncológicos, hematológicos, transplantados y en hospitales de día.

Además, la red de farmacias sentinela que colabora con la Consellería reporta descensos en la dispensación de antigripales (-9,6 %) y en pruebas de antígenos (-5,1 %), confirmando la tendencia general a la baja en toda Galicia, salvo en la capital gallega.