Premio para la Unidad de Trastornos del Movimiento del CHUS

Fue la primera en incorporar la técnica HIFU para tratar el temblor esencial refractario y Parkinson

Miembros de la Unidad de Trastornos del Movimientos del CHUS que acaba de ser premiada. / CEDIDA

La Unidad de Trastornos del Movimiento (UTM) de la Área Sanitaria de Santiago y Barbanza acaba de obtener la más alta acreditación del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento (GETM) de la Sociedad Española de Neurología, consolidándose como referente en atención especializada y calidad asistencial. La entrega tuvo lugar en el Hospital Clínico, con la presencia de autoridades sanitarias y representantes de la Sociedad Española de Neurología.

La unidad, que integra profesionales de neurología, neurocirugía, neurofisiología y neurorradiología, junto con personal técnico de enfermería y otros servicios, destaca por su trabajo multidisciplinar y protocolos basados en evidencia científica, centrados en la seguridad y el bienestar del paciente. La acreditación reconoce su compromiso con la mejora continua, la innovación y la excelencia clínica.

Entre sus hitos recientes, el Hospital Clínico fue el primer centro público en Galicia en incorporar la técnica HIFU para tratar el temblor esencial refractario y Parkinson, con 316 procedimientos realizados desde 2021, incluyendo 96 en lo que va de año, reforzando su posición como unidad de referencia nacional.

