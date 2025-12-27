Premio para la Unidad de Trastornos del Movimiento del CHUS
Fue la primera en incorporar la técnica HIFU para tratar el temblor esencial refractario y Parkinson
La Unidad de Trastornos del Movimiento (UTM) de la Área Sanitaria de Santiago y Barbanza acaba de obtener la más alta acreditación del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento (GETM) de la Sociedad Española de Neurología, consolidándose como referente en atención especializada y calidad asistencial. La entrega tuvo lugar en el Hospital Clínico, con la presencia de autoridades sanitarias y representantes de la Sociedad Española de Neurología.
La unidad, que integra profesionales de neurología, neurocirugía, neurofisiología y neurorradiología, junto con personal técnico de enfermería y otros servicios, destaca por su trabajo multidisciplinar y protocolos basados en evidencia científica, centrados en la seguridad y el bienestar del paciente. La acreditación reconoce su compromiso con la mejora continua, la innovación y la excelencia clínica.
Entre sus hitos recientes, el Hospital Clínico fue el primer centro público en Galicia en incorporar la técnica HIFU para tratar el temblor esencial refractario y Parkinson, con 316 procedimientos realizados desde 2021, incluyendo 96 en lo que va de año, reforzando su posición como unidad de referencia nacional.
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Todo listo en el casco histórico de Santiago para el esperado vermú-tardeo navideño: 'Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa
- Portosur y Ruafer comprarán los dos suelos municipales para construir 72 viviendas protegidas
- Profesionales de la música y la cultura a nivel mundial respaldan al director de la Real Filharmonía de Galicia
- La suerte pasa de largo por Santiago y solo sonríe a la plantilla de Bimba y Lola
- Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos