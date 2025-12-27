Raxoi aún no ha empezado a negociar con sus socios los presupuestos de 2026
El Ejecutivo de Goretti Sanmartín asegura que el borrador está muy avanzado
Santiago estrenará 2026 sin presupuestos municipales a la vista. A menos de una semana para que acabe el ejercicio, el gobierno bipartito no ha empezado todavía los contactos con sus socios habituales -concejales no adscritos y PSOE- para aprobar las cuentas. Desde el Ejecutivo de Goretti Sanmartín aseguran que «el borrador está muy avanzado», pero no concretan cuándo empezarán las negociaciones. Facenda tiene que encajar en el capítulo de gastos de personal las mejoras retributivas alcanzadas tras las protestas de bomberos y policías, que incrementarán la partida alrededor de un millón de euros.
La ausencia de negociaciones preocupa tanto a los concejales no adscritos como a los socialistas. A mediados de enero de 2025, se firmó el pacto con el PSOE para las cuentas del presente ejercicio, que se aprobaron definitivamente el 4 de abril por valor de 146 millones. El concejal Gonzalo Muíños calcula que al ritmo actual, los presupuestos no saldrán del pleno por lo menos hasta junio y habla ya de que 2026 habrá «una parálisis importante» y se perderá todo el año.
Ninguna reunión convocada
«No hay ninguna negociación de momento, porque por parte del Gobierno municipal no se nos presentó ningún borrador, ni se nos convocó para ninguna reunión», confirma también el concejal socialista Sindo Guinarte. El edil del PSOE explica que tan sólo han hablado con el Ejecutivo de Goretti Sanmartín sobre los compromisos adquiridos para este ejercicio para los que ve «algunos incumplimientos importantes». Pese a todo, los socialistas aseguran que acudirán a las negociaciones «sin líneas rojas», pero exige que primero el gobierno local presente un documento para poder empezar a hablar.
Muíños también constata incumplimientos sobre los acuerdos alcanzados el año pasado. Explica que, por ejemplo, no tienen conocimiento de que se haya avanzado en la construcción del nuevo complejo deportivo de Santa Marta, ni en la mejora del cesped del campo de fútbol de Villestro o en temas de saneamiento para las parroquias del rural. También censura que tras más de dos años de mandato, el bipartito no haya sido capaz de realizar la prometida cocina para los comedores de los colegios. El concejal no adscrito valora, sin embargo, que por fin se haya licitado el concurso del transporte urbano o que se haya avanzado en obras como la reforma de la calle García Lorca.
Los no adscritos, que últimamente han complicado la aprobación del pago de facturas en el pleno aseguran que acudirán a las reuniones con ánimo de ser «responsables y coherentes, como hemos sido hasta ahora» y recuerdan que al BNG, que cuando estaba en la oposición también bloqueó la aprobación de grandes contratos, como el del agua que sigue pendiente.
Cuarto intento para pagar las facturas a Viaqua
El próximo lunes volverá a haber pleno municipal en el Pazo de Raxoi. Este viernes se convocaba la sesión extraordinaria con un único punto en el orden del día. El Ejecutivo de Goretti Sanmartín tratará de sacar adelante, al cuarto intento, el pago de 1,3 millones de euros en facturas pendientes. La mayor parte -alrededor de un millón de euros- se le adeudan a Viaqua y algunas de ellas llevan esperando desde el año 2019.
Hasta ahora el PP ha votado siempre en contra de este reconocimiento extrajudicial de crédito mientras los cuatro concejales no adscritos se han abstenido. Los votos a favor de BNG, Compostela Aberta y PSOE no han sido suficientes para permitir la aprobación de los pagos. El último intento se produjo en el pleno de la semana pasada, en el que el PP volvió a manifestar las dudas respecto a la legalidad de estas facturas y el concelleiro de Facenda, Manuel César, insistió en que se debían pagar los servicios ya prestados. El PP de Santiago remitió entonces al secretario municipal la solicitud de un informe que verifique la legalidad del expediente.
El pleno votará el pago de todo el expediente, que sigue sin dividirse en dos lotes para diferenciar las facturas de Viaqua de las del resto de pequeños proveedores, a los que tampoco se les está abonando los servicios ya prestados. Después de que los no adscritos reclamasen esta posibilidad, el PP aseguró que no tenía problemas para permitir el pago a los pequeños autónomos.
