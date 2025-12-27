Recollida récord de agasallos de Nadal para Cáritas nos centros Multisan
Na recadación realizáronse actividades coma o martón de crosstraining
Os centros MultiSan —o Multiusos Fontes do Sar e Santa Isabel— sumáronse un ano máis á campaña de recollida de agasallos novos de Cáritas, «co obxectivo de contribuír a que todas as familias de Compostela poidan vivir un Nadal inesquecible».
Nesta edición, a implicación solidaria «foi especialmente destacada, acadándose un resultado histórico desde que os centros participan nesta iniciativa», explican dende MultiSan.
«Grazas á xenerosidade das persoas usuarias e do persoal traballador das instalacións conseguiuse superar a cifra de anos anteriores, reafirmando o compromiso social dos centros». Segundo contan unha das accións máis salientables foi o maratón solidario de crosstraining, dirixido polo instrutor Pumi, no que se programaron 10 horas consecutivas de adestramentos.
A esta iniciativa sumáronse outras actividades, indican dende MultiSan, como o reto solidario 20x100 na piscina, coordinado polo instrutor Daniel Rama, ou «a notable participación do alumnado de Pilates Reformer, encabezado pola profesora Teresa Carballedo, que realizou igualmente unha importante achega de agasallos novos».
