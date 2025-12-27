A Rocha Forte prepara la 15ª edición de su exposición sobre la camelia

En poco más de un mes, la zona de A Rocha en Santiago se convertirá por 15ª año consecutivo en capital de la camelia. La Asociación Cultural Rocha Forte está organizando ya la muestra-exposición que se celebrará los días 31 de enero y 1 de febrero.

La camelia está vinculada con la capital gallega desde que llegó a Galicia en el siglo XIX, traída por los comerciantes y viajeros que cruzaban el océano e importada de Portugal y fue implantándose en los jardines compostelanos. La exposición tendrá lugar en el Centro Sociocultural de A Rocha Forte en el que tienen espacio para exponer las flores de alrededor de 30 expositores, unos dos metros para que cada participante. Los interesados en participar pueden contactar con la asociación por email rochaforte99@gmail.com. Como en ocasiones anteriores se cubrió todo el recinto disponible, se adjudicarán los espacios por orden de solicitud.

Inauguración

La muestra será inaugurada a las 11.30 por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, el secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García, y la presidenta de la Sociedad Española de la Camelia, Carmen Salinero. El acto, que estará presentado por la periodista Tereixa Navaza, contará con una lectura del poema de Rosalía Morlán Romántica Flor de la Camelia y también con una actuación musical a cargo de Manoele de Felisa. Después en el restaurante Los Robles se entregará la insignia de oro de la asociación cultural a Leonor de Magariños.