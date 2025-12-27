Santiago se mantiene como el concello con mayor peso de los servicios en su economía

La economía compostelana mantiene su dependencia de los servicios. Según los datos publicados ayer por el Instituto Galego de estadística (IGE), el sector terciario representó el 82 % del Producto Interior Bruto (PIB) de Santiago en el año 2023, una proporción calcada a la del año anterior, cuando había alcanzado su techo en la serie histórica. Desde el año 2010, cuando era del 75,7 %, el peso de esta actividad se ha incrementado en más de seis puntos, mientras que la industria, la construcción y el sector primario han ido mermando su presencia o estancándose en valores muy similares a los de principios de la década pasada.

La importancia de los servicios es notable en todas las urbes gallegas, pero Santiago es el concello donde alcanza un peso mayor. De este modo, lidera los municipios de más de 5.000 habitantes en los que este sector representa más en su PIB. Buena parte de las siete grandes ciudades, con la excepción de Vigo, tienen una contribución próxima al 75 %, superando incluso este valor en Pontevedra y Ferrol. También destaca su relevancia en cabeceras comarcales como Betanzos –la segunda con un 78,8 %– o Monforte, así como villas muy orientadas a los servicios como Ames, Arteixo, Baiona, Sada, Barbadás, Soutomaior o Poio. Todas ellas exceden ampliamente la media gallega, que es del 64, 1%.

Escaso peso de la industria

Mientras, la industria se mantiene con una importancia muy inferior en la generación de riqueza en la capital gallega. Con un 6,7 % sigue estancada desde 2010, cuando representaba apenas una décima más, sin haber sufrido variaciones significativas en el tiempo transcurrido. De este modo, Santiago continúa lejos del 20 % que recomienda la Unión Europea, que considera que es la cantidad óptima para avanzar hacia el progreso y obtener un crecimiento económico potente capaz de aportar bienestar social.

Compostela se ubica lejos también en este apartado de los municipios gallegos donde el sector secundario tiene más protagonismo. En tres de ellos, supera el 60 % del PIB: Padrón, As Pontes de García Rodríguez y Valga. En otros cuatro concellos la industria y la energía representan más de la mitad del volumen de actividad económica total: O Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas, Ribadumia y O Porriño.

Por otra parte, la construcción sigue perdiendo peso en la economía compostelana. Tras haber alcanzado más del 10 % del PIB en 2020, ahora representa el 4 %. El municipio de la comunidad donde más peso tiene es Oleiros con un 17, 9 %, al mismo tiempo que supera el 13 % en lugares como Brión, Sanxenxo o Miño.

La menor contribución al PIB compostelano recae en la agricultura y la ganadería, con únicamente el 0,3 %, a mucha distancia de ayuntamientos como Cospeito, donde supone más de un tercio del PIB, o Arzúa, con un 23, 3 %. El resto de la actividad económica generada en la capital gallega corresponde a los impuestos netos sobre los productos, una cifra que se ubica en el 7 %.

Las consecuencias de este reparto se aprecian también en el mercado laboral, donde Santiago destaca por ser la urbe donde más porcentaje de trabajadores están afiliados al sector terciario. Según los datos del IGE hasta octubre de este año el 87, 3 % de las personas dadas de alta están en los servicios, mientras que la industria tiene un 6,9 %, la construcción un 4,4 % y el sector primario un 1,1 %.

4.840 millones de euros

En términos absolutos el PIB compostelano en 2023 ascendió hasta los 4.840 millones de euros, registrando una subida del 13,6 % con respecto al año anterior. El PIB per cápita también experimentó un crecimiento de casi el 13 %, al pasar de 43.130 euros en 2022 a los 48.686 que recoge el IGE en 2023.

Vigo (9.760 millones de euros) y A Coruña (9.451 millones de euros) se sitúan a la cabeza de los municipios que mayor riqueza generan al concentran entre ambos la cuarta parte del PIB de Galicia. Mientras, el de Santiago supone el 6,28 % del total en un contexto en el que las siete principales urbes concentran casi la mitad, un 44, 4 %.

Crecimiento comarcal

Si sumamos las áreas de referencia de estos concellos, la cantidad escala hasta casi dos tercios del PIB gallego. La comarca de Santiago generó 6.221 millones de euros en 2023, anotándose además un crecimiento del 12,4 % con respecto a 2022, uno de los más importantes. La de A Coruña es la principal área metropolitana en términos de actividad económica. En 2023 generó un PIB de 15.925 millones de euros, lo que representa el 20,7% del total de Galicia. Con respecto al 2022 la actividad se incrementó un 5,3%. La comarca de Vigo supone 13.578 millones de euros, que representa un 17,6% del total gallego, y entre 2022 y 2023 tuvo un aumento del 5,8%.

Las estimaciones publicadas por el IGE incluyen información de la estructura productiva de las comarcas, con una división en 16 ramas de actividad. Pese al predominio de los servicios en el PIB, la especialización productiva asociada a la comarca de Santiago es la industria de madera, papel y muebles.