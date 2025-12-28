Agentes policiales a la carrera logran frenar una huida temeraria en Santiago

El suceso ocurrió la noche de este sábado en Santiago y se ha hecho viral en las redes sociales tras la publicación de un vídeo por parte de la cuenta Salseo USC. En las imágenes se observa cómo un turismo que circulaba por la rúa da Senra trató de escapar de un control policial instalado en la zona, realizando una maniobra extremadamente peligrosa que pudo haber acabado en accidente.

Según han informado fuentes policiales, el conductor del vehículo, al percatarse del control, frenó bruscamente y puso la marcha atrás, retrocediendo decenas de metros a gran velocidad por el mismo carril y en sentido contrario al de la circulación. Esta acción supuso un grave riesgo para otros usuarios de la vía, ya que de haber aparecido otro coche en el sentido correcto, la colisión habría sido prácticamente inevitable.

En el propio vídeo se aprecia cómo los agentes reaccionan de inmediato, saliendo a la carrera tras el turismo cuando este inicia la huida marcha atrás. Finalmente, la Policía Nacional y la Policía Local logró interceptar el vehículo, abrir la puerta del conductor e inmovilizar a los ocupantes, que fueron identificados y propuestos para sanción. Segundos después, varios vehículos policiales acudieron también a este punto de la rúa da Senra para reforzar la intervención.

Los hechos se produjeron en el marco de una de las noches más concurridas de las fiestas navideñas en Santiago, coincidiendo con cenas y salidas nocturnas, lo que motivó un refuerzo de los controles policiales para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir el consumo de alcohol al volante. El conductor fue sancionado por conducción temeraria, mientras que el vídeo continúa acumulando miles de visualizaciones y comentarios en redes sociales por la peligrosidad de la maniobra.